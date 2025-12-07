ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.12.2025 o 17:00
26. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 26.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen ťahá za sebou sériu dvoch prehier. Po prehre v nedeľu doma so Žilinou prehrali Rytieri aj v piatok na ľade rozbehnutého Trenčína. Zvolen tak klesol na ôsme miesto tabuľky. Má 34 bodov, na siedmy Mikuláš stráca dva body, na šiestu Banskú Bystricu tri body a na piaty Trenčín štyri body. Stred tabuľky je veľmi nabitý a bodové rozdiely minimálne. Zvolen potrebuje bodovať, aby sa v tabuľke niekam posunul, ale so Slovanom sa mu doma nie veľmi darí.
Slovan celkom má formu a potvrdil to aj v piatok, keď pomerne jednoznačne zvíťazil na ľade lídra v Nitre 5:2. Náskok Nitry stiahol už na jediný bodík a v prípade zisku bodov vo Zvolene a zaváhania Nitry ju už dnes môže vystriedať na čele Tipsport ligy. Podarí sa to dnes Bratislavčanom, alebo im Zvolen ich víťaznú sériu preruší?
