ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

HK Poprad - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. dec 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 26. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Košice.

Hokejisti HK Poprad a HC Košice dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vitajte pri sledovaní 26. kola Tipsport Ligy, v ktorom HK Poprad privíta v šlágri sezóny HC Košice.

HK Poprad

Poprad sa nachádza na 9. priečke so skóre 71:74 a 31 bodmi. Kamzíci prežívajú obdobie zmiešaných výsledkov – z posledných piatich zápasov triumfovali trikrát, no dvakrát podľahli súperom. V poslednom kole doma zdolali Banskú Bystricu 2:1, predtým prehrali s Michalovcami 4:5 a triumfovali na ľade Prešova 4:0.

HC Košice

HC Košice vstupuje do zápasu z 3. priečky so skóre 82:53 a 48 bodmi. „Oceliari“ sú v skvelej forme – z posledných piatich duelov vyhrali štyri, pričom jedinou prehrou bola tesná prehra 1:2 na ľade Dukly Trenčín. Košice v posledných kolách dominovali – zdolali Michalovce 3:2 po nájazdoch, Liptovský Mikuláš 4:0 a Slovan Bratislava 4:1, predtým porazili Žilinu 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)
dnes 13:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)