ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Košice dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vitajte pri sledovaní 26. kola Tipsport Ligy, v ktorom HK Poprad privíta v šlágri sezóny HC Košice.
HK Poprad
Poprad sa nachádza na 9. priečke so skóre 71:74 a 31 bodmi. Kamzíci prežívajú obdobie zmiešaných výsledkov – z posledných piatich zápasov triumfovali trikrát, no dvakrát podľahli súperom. V poslednom kole doma zdolali Banskú Bystricu 2:1, predtým prehrali s Michalovcami 4:5 a triumfovali na ľade Prešova 4:0.
HC Košice
HC Košice vstupuje do zápasu z 3. priečky so skóre 82:53 a 48 bodmi. „Oceliari“ sú v skvelej forme – z posledných piatich duelov vyhrali štyri, pričom jedinou prehrou bola tesná prehra 1:2 na ľade Dukly Trenčín. Košice v posledných kolách dominovali – zdolali Michalovce 3:2 po nájazdoch, Liptovský Mikuláš 4:0 a Slovan Bratislava 4:1, predtým porazili Žilinu 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.