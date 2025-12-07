ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci neprežívajú vôbec ideálnu sezónu. Na svojom konte majú zatiaľ len 29 bodov a negatívne skóre 53:73. Rysom aktuálne patrí až 10, pozícia. Domáci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Liptovského Mikuláša a dokázali zvíťaziť 3:2 po samostatných nájazdoch. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas.
Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec prežívajú naozaj hororovú sezónu. Na svojom konte len 27 bodov a vysoko negatívne skóre 70:91. Dukla patrí aktuálne až 11. pozícia. Michalovce odohrali v piatok domáci zápas proti Oceliarom z Košíc. Po výbornom výkone však napokon prehrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Uvidíme ako zvládnu hostia dnešný zápas.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci neprežívajú vôbec ideálnu sezónu. Na svojom konte majú zatiaľ len 29 bodov a negatívne skóre 53:73. Rysom aktuálne patrí až 10, pozícia. Domáci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Liptovského Mikuláša a dokázali zvíťaziť 3:2 po samostatných nájazdoch. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas.
Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec prežívajú naozaj hororovú sezónu. Na svojom konte len 27 bodov a vysoko negatívne skóre 70:91. Dukla patrí aktuálne až 11. pozícia. Michalovce odohrali v piatok domáci zápas proti Oceliarom z Košíc. Po výbornom výkone však napokon prehrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Uvidíme ako zvládnu hostia dnešný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.