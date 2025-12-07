ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. dec 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 26. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce.

HK Spišská Nová Ves

Spišiaci neprežívajú vôbec ideálnu sezónu. Na svojom konte majú zatiaľ len 29 bodov a negatívne skóre 53:73. Rysom aktuálne patrí až 10, pozícia. Domáci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Liptovského Mikuláša a dokázali zvíťaziť 3:2 po samostatných nájazdoch. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas.

Dukla Michalovce

Hostia z Michaloviec prežívajú naozaj hororovú sezónu. Na svojom konte len 27 bodov a vysoko negatívne skóre 70:91. Dukla patrí aktuálne až 11. pozícia. Michalovce odohrali v piatok domáci zápas proti Oceliarom z Košíc. Po výbornom výkone však napokon prehrali 3:2 po samostatných nájazdoch. Uvidíme ako zvládnu hostia dnešný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)
dnes 13:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)