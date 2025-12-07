ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

HC Prešov - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. dec 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 26. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 26. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Dukla Trenčín.

HC Prešov nezažíva najlepšiu sezónu, ale v uplynulom kole sa im podarilo pretrhnúť 4-zápasovú sériu prehier, keď porazili Žilinu 3:2 po predĺžení. V tabuľke im však naďalej patrí posledné 12. miesto so ziskom. 19 bodov.

Dukla Trenčín pokračuje v skvelej fazóne, keď si naposledy pripísali štvrté víťazstvo v rade po výhre nad Zvolenom. Vďaka tomu sa posunuli na 5. miesto v lige so ziskom 38 bodov.

V oboch vzájomných zápasoch v tejto sezóne zvíťazili hráči Trenčínu výsledkom 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 26. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)
dnes 13:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)