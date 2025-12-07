ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.12.2025 o 16:00
26. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 26. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Dukla Trenčín.
HC Prešov nezažíva najlepšiu sezónu, ale v uplynulom kole sa im podarilo pretrhnúť 4-zápasovú sériu prehier, keď porazili Žilinu 3:2 po predĺžení. V tabuľke im však naďalej patrí posledné 12. miesto so ziskom. 19 bodov.
Dukla Trenčín pokračuje v skvelej fazóne, keď si naposledy pripísali štvrté víťazstvo v rade po výhre nad Zvolenom. Vďaka tomu sa posunuli na 5. miesto v lige so ziskom 38 bodov.
V oboch vzájomných zápasoch v tejto sezóne zvíťazili hráči Trenčínu výsledkom 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.