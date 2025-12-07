ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
07.12.2025 o 16:30
26. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
V 26. kole Tipsport ligy hostí Banská Bystrica Žilinu. Stretnutie sa začína o 16:30.
Banská Bystrica sa nachádza na 6. mieste, na konte má 37 bodov. Na piaty Trenčín stráca jeden bod, ale má zápas k dobru. Banskobystričania prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli Popradu 1:2 po samostatných nájazdoch.
Žiline patrí 4. priečka so ziskom 45 bodov. Na tretie Košice stráca tri body. Žilinčania taktiež prehrali štyrikrát z posledných piatich zápasov, v minulom kole prehrali doma s Prešovom 2:3 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.