ONLINE: HK Nitra - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (26. kolo)

Hokejisti HK Nitra a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 26. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 26. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.12.2025 o 18:00
25. kolo
Nitra
2:5
(0:2, 2:1, 0:2)
60' minúta
Ukončený
Slovan Bratislava
Prehľad
Prenos
Slovan Bratislva zdolal v šlágri 25. kola Tipsport ligy Nitru 5:2. Domácim sa síce v druhej tretine podarilo skresať dvojgólové manko, ale po zásahoch Brincka na konci druhej a Elsona s Dmowskim v tretej časti sa už na ďalší comeback nezmohli a Slovan tak stiahol stratu na lídra ligy na jeden bod.
HK Nitra – HC Slovan Bratislava 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Góly a asistencie: 21. Krištof (Hrnka, Paulovič), 28. Vitaloš (Chrenko, Nemec) – 4. Pecararo (Dmowski, Elson), 16. Bondra (Jendek), 38. Brincko (Fabuš, Takáč), 52. Elson (Bačik), 60. Dmowski (Bondra). Rozhodca: Stano, Žák – Gegáň, Durmis. Vylúčenie: 3:3. Využitie: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3134. Priebeh zápasu: 0:2, 2:2, 2:5.
Koniec zápasu.
59:31
Slovan Bratislava dal gól!
Slovan rozhoduje tento zápas, keď sa z modrej presadzuje do prázdnej bránky RYAN DMOWSKI.
59:04
Kiviaho kryje aj ďalší Paulovičov pokus.
58:03
Dorážka Hrnku bezprostredne pred Kiviahom, ale brankár hostí stihol na tento pokus zareagovať.
57:36
Kiviaho chytá tvrdú ranu Pauloviča.
57:29
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
57:18
Nitra to skúsi bez brankára.
56:59
Zakázané uvoľnenie zo strany Nitry.
54:48
Bubela pálil po prieniku do pásma, ale Kiviaho vyráža.
53:59
Chyba Nitra vo vlastnom pásme a Slovan získava puk.
Dnešné stretnutie sleduje 3134 divákov.
51:54
Slovan Bratislava dal gól!
Hostia odskakujú opäť na dvojgólové vedenie, keď sa presadzuje z medzikružia TURNER ELSON.
51:33
Slovan na puku pokojne strieda a získava sekundy.
50:54
Jendek sa pretlačil cez obranu Nitry, ale zakončiť už nedokázal.
50:06
Krištof ešte hľadal Pauloviča pred bránkou, ale neúspešne.
49:52
Tlak Nitry v útočnom pásme.
46:59
Veľká šanca Krištofa, ktorý zakončoval priamo pred Kiviahom, ale ten ho zvládol vychytať.
46:00
Dmowski hľadal Pecararo, ale nepresne.
44:39
Zakázané uvoľnenie zo strany domácich.
42:26
Nitra usadená v útočnom pásme.
40:28
Paulovič pálil, ale Kiviaho zvládol vyraziť.
40:01
Úvodné buly tretej tretiny patrilo hokejistom Nitry.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:50.
Nitre sa síce zo začiatku druhej tretiny podarilo vyrovnať dvoma peknými gólmi, ale v jej závere ešte inkasovala po strele Brincka od modrej. Po 40 minútach tak Slovan Bratislava vedie nad Nitrou 3:2.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
38:47
Bubela nastreľoval pred bránku, ale Jackson netrafil puk pred Kiviahom.
37:55
Bondra pálil z osi klziska, ale Patrikainen vyrazil.
37:02
Slovan Bratislava dal gól!
Slovan ide opäť do vedenia! BORIS BRINCKO vypálil od modrej puk, ktorý zapadol až za Patrikainena.
36:38
Slovan s neúspešným pokusom o pobyt v útočnom pásme a pri puku je Nitra.
35:30
O'Connor pálil z uhla, ale Patrikainen jeho pokus pokryl.
34:55
Zakázané uvoľnenie hráčov Slovana.
34:43
Dorážka Hrnku, ale na jeho pokus stihol Kiviaho zareagovať.
33:23
Hra sa prelieva zo strany na stranu.
30:25
Domáci v plnom počte.
29:35
Veľký tlak Slovana v presilovke.
28:25
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
28:25
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
28:25
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
28:25
Pästný súboj medzi Královičom a Okoličánym.
27:23
Nitra dala gól!
Krásny vyrovnávajúci gól Nitry, keď od ľavého kruhu vypálil MARTIN VITALOŠ, ktorý zakončil nádherne do rohu Kiviahovej bránky.
26:45
Slovan išiel do nebezpečného prečíslenia, ale Solenský nespracoval prihrávku od Vargu.
26:13
Vargov pokus chytá Patrikainen.
25:42
Bačova strela od modrej mierila mimo.
24:36
Královič sa rútil z uhla sám na Patrikainen, ale skvelú defenzívnu robotu predviedol Okoličány.
23:49
Strela Takáča mierila mimo.
22:47
Botka mal dostatok času na strelu, ale Kiviaho bez problémov vyráža.
22:16
Na ľade ostáva otrasený Pecararo.
20:35
Nitra dala gól!
Expresne rýchlo využitá presilová hra, keď spoza bránky dostal puk MICHAL KRIŠTOF a strelou z prvej prekonáva Kiviaha.
20:26
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
20:01
Úvodné buly druhej tretiny patrilo hokejistom Nitry.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:52.
Slovan Bratislava vedie po rýchlej prvej tretine nad Nitrou 2:0. V hokeji, ktorý sa musel každému páčiť sme videli niekoľko pekných šancí, ale gólovo sa zatiaľ presadili iba hostia zásluhou Pecarara a Bondru.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:50
Nitra ešte pohrozila pred koncom tretiny, ale neúspešne.
17:07
Nitra opäť usadená v útočnom pásme.
15:42
Slovan Bratislava dal gól!
Slovan ide do dvojgólového vedenia, keď Jendek využil chybu Nitry a po prihrávke na RADOVANA BONDRU vedú hostia už 2:0.
14:59
Botka pálil po prieniku do pásma, ale na pripraveného Kiviaha.
14:05
Nepríjemný puk smerujúci pred Kiviaha, ktorý ho stihol zakryť.
12:04
Jackson páll z dobre pozície, ale mimo.
10:44
Lacka sa natlačil pred Kiviaho, ale puk do brány nedostal.
10:31
Nitra sa pripravuje po zlej prihrávke o útočné pásmo.
9:03
Kombinácia Takáča a Solenského, ale zakončenie druhého menovaného kryje Patrikainen.
8:05
Boje o puk v rohu klziska.
6:13
Takáč si nakorčuľoval do šance, ale jeho bekhendové zakončenie vyrazil Patrikainen.
4:17
Fabušov pokus vyráža Patrikainen.
3:45
Slovan Bratislava dal gól!
DOmáci začal zápas aktívnejšie, ale do vedenia idú hostia, keď sa po strele Dmowskeho dostal k puku LIAM PECARARO, ktorý otvára skóre.
3:05
Nitra usadená v útočnom pásme.
1:18
Chrenko sa dostal do šance v medzikruží, ale Kiviaho s úspešným zákrokom.
0:24
Kiviaho s prvým zrákokom po strele Osburna.
0:01
Úvodné buly zápasu patrilo hokejistom Nitry.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Tímy už nastupujú na hraciu plochu a po hymne nám toto stretnutie začne.
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Patrikainen (Krčmár) – Osburn, Kalman, Bača, Valent, Vitaloš, Stacha, Botka – Paulovič, Krištof, Passolt – Hrnka, Chrenko, Nemec – Lacka, Čederle, Okoličány – Jackson, Bubela, Molnár
Tréner: Andrej Kmeč
HC Slovan Bratislava: Kiviaho (Andrisík) – O'Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Brincko – Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Preisinger, Šimun – Bondra, Peterek, Jendek
Tréner: Bradley Tapper
Rozhodca: Stano, Žák – Gegáň, Durmis.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 25. kola Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Nitra síce v predošlom kole stratila body po prehre s Trenčínom, ale v tabuľke im naďalej patrí prvá priečka so ziskom 52 bodov.
Slovan Bratislava je v tabuľke na druhom mieste, ale na konte majú o 4 body menej ako Nitra. Ich forma je však kolísavá, keď v predošlých 10 zápasoch majú bilanciu 6 výhier a 4 prehry.
V oboch tohtosezónnych stretnutiach sme videli po 60 minútach nerozhodný stav, ale po predĺžení, resp. nájazdoch si triumf pripísali Nitrania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.