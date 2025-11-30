Brankári hviezdili nulami, Trenčín rýchlymi gólmi. V Nitre sa hovorí o skrate

Hokejisti HK Nitra sú aj po 24. kole na čele tabuľky Tipsport ligy, avšak už iba so 4-bodovým náskokom pred Slovanom Bratislava.
V nedeľňajšom zápase podľahli na domácom ľade Dukle Trenčín 2:5 a prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
Trenčania nadviazali na víťazstvá nad Košicami a Spišskou Novou Vsou a prvýkrát v sezóne naplno bodovali v troch zápasoch za sebou.
Nitra v domácom prostredí veľmi nedominuje
Hráči Nitry získali na klziskách súperov 31 bodov a v tomto ukazovateli sú najlepší tím ligy (2. Slovan získal 23).
Na domácom ľade však nepôsobia až tak presvedčivo, keď na ňom získali iba 21 bodov z 36 možných. Pred vlastnými divákmi je úspešnejších päť ligových tímov. Využili to Trenčania, ktorí pod Zoborom zvíťazili tretíkrát v sérii.
Veľkú zásluhu na ich triumfe mal štatisticky najlepší brankár ligy Julian Junca (94,04-percentná úspešnosť zákrokov), keďže domáci prestrieľali Duklu 45:33. O triumfe Trenčína rozhodol v 57. minúte Adam Lapšanský.
"Dostali sme sa do vedenia 2:1 a potom sme spravili obrovské individuálne chyby, ktoré súper využil. Prvé dve tretiny sme mali tlak aj šance a nepodarilo sa nám odskočiť na viac gólov. V závere nastali skratové situácie, ktoré nás stáli zápas," zhodnotil zápas tréner Nitry Andrej Kmeč.
Hokejisti HC Košice nastúpili proti Liptovskému Mikulášu bez viacerých dlhodobo zranených hráčov (Michal Chovan, Dominik Riečický, Mário Lunter, Peter Repčík, Radek Deyl) a duel nedohral Patrik Lamper, no napriek tomu dokázali triumfovať 4:0 a ukončiť trojzápasovú víťaznú sériu hostí.
Nadviazali tým na piatkový triumf na ľade Slovana Bratislava 4:1. Košický brankár Patrik Jurčák vychytal svoje druhé čisté konto v sezóne (aj v kariére) a opäť proti Liptákom. Tí neskórovali proti Košiciam v druhom zápase po sebe.
Svoj prvý gól v extralige strelil košický útočník Jakub Kvietok, jeho spoluhráč Michal Liščinský získal prvý bod za asistenciu. Košičania si upevnili priebežné 3. miesto, Liptáci vypadli z elitnej šestky.
Slovan sa udržal na druhom mieste
Hráči Spišskej Novej Vsi sa po troch zápasoch u súperov predstavili na vlastnom ľade, no svojich fanúšikov príliš nepotešili. Slovanu Bratislava podľahli 2:5.
Svoj prvý gól v sezóne strelil skúsený útočník Spišiakov Michael Vandas, pre ktorého to bol iba tretí duel v ročníku. Bilanciou dva góly a asistencia sa na triumfe Slovana podieľal útočník Ryan Dmowski.
Slovan sa vďaka triumfu udržal na priebežnej druhej priečke, Spišiaci figurujú na desiatom mieste o bod pred Michalovcami.
Hokejisti Popradu viedli nad Michalovcami 3:1 aj 4:3, no napokon nedokázali doviesť duel do víťazného konca. Hosťom pomohlo vylúčenie Tomáša Töröka na 5 minút a do konca zápasu.
Potrestali ho dvomi gólmi, vďaka ktorým vyrovnali z 1:3 na 3:3. Presadil sa aj skúsený útočník Marek Bartánus, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne. v 3. tretine. O triumfe Michaloviec 5:4 po predĺžení rozhodol v presilovke Jordan Martel.
Michalovce zvíťazili na ľade súpera štvrtýkrát v sezóne. Zvonku priniesli 11 bodov, v tomto ukazovateli je slabší len Prešov (5).
Valach zaznamenal prvý hetrik v kariére
Útočník Banskej Bystrice Marek Valach strelil Jaroslavovi Janusovi tri góly a prvým hetrikom v slovenskej extralige prispel k triumfu nad Prešovom 6:0.
Pre „baranov“ to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách a zároveň prvý bodový zisk presne po mesiaci. Prešov prehral štvrtý zápas po sebe a na poslednom mieste má 9-bodovú stratu na Michalovce.
Brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan vychytal už svoje 4. čisté konto v sezóne (7. v kariére) a v tomto ukazovateli je na čele ligových brankárov. Prešov neskóroval v druhom zápase po sebe.
Z čistého štítu sa radoval aj brankár Žiliny Roman Rychlík, pre ktorého to bol premiérový „shutout“ v sezóne a tretí v kariére.
Na ľade Zvolena doviedol svoj tím k víťazstvu 3:0. Zvolenčania nenadviazali na piatkový triumf v Banskej Bystrici (4:0) a pred vlastnými divákmi prehrali tretíkrát za sebou. Hráči Žiliny zvíťazili prvýkrát po štyroch prehrách.
Tipsport liga - 24. kolo:
HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:5 (1:1, 0:0, 1:4)
Góly: 3. Kalman (Osburn, Krištof), 54. Nemec (Molnár, Chrenko) - 15. Ahl (Descheneau, Varone), 55. Goljer (Krajč, Bellerive), 57. Lapšanský (Hatala, Šiška), 58. Descheneau (Varone, Ahl), 58. Krajč (Bellerive).
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Góly: 1. Mikúš (Rosandič, Havrila), 45. Kohút (Liščinský, Jellúš), 46. Kvietok (J. Bartoš), 50. Krivošík (Rosandič).
HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly: 22. Rapáč (Archambault, Žiak), 51. Vandas (Archambault) – 24. Dmowski (Pecararo, Elson), 38. Pecararo (Dmowski), 44. Dmowski (Pecararo, Acolatse, 54. Varga, 60. Takáč
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 4:5pp (1:1, 2:0, 1:3 - 0:1)
Góly: 10. Bodák (Lefebvre, Šotek), 39. Cracknell (Bjalončík, Calof), 40. Urbánek (Nauš, Nemčík), 54. Lefebvre (Sproul, Cracknell) - 1. Virtanen (Roy, Welsh), 44. Martel (Welsh, Roy), 44. Bartánus (Safaralejev, Bindulis), 60. Virtanen (Roy, Welsh), 65. Martel (Roy, Virtanen)
HKM Zvolen - Vlci Žilina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 13. Dej, 36. Tkáč (Galamboš), 58. Chichoine (Galamboš)
