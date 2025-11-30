ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 16:00
24. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Rojík – Hercog, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 24. kola TIPSPORT ligy medzi HK Poprad a HK Dukla Michalovce.
Poprad je na 9. mieste tabuľky so ziskom 28 bodov. Dlho sa spolu s Prešovom držal v barážovom pásme, ale 5 výhrami zo 6 zápasov sa mu z neho podarilo odpútať. Z 23 odohraných zápasov má na konte 9 víťazstiev (7 po riadnom hracom čase) a 14 prehier (11 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhral v Prešove 4:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Sproul s 23 bodmi.
Michalovčania sa v tejto sezóne aj vďaka rôznym problém v klube trápia a momentálne sú predposledné, horšie je na tom len posledný Prešov. Z 23 odohraných zápasov má 8 výhier (6 po riadnom hracom čase) a 15 prehier (13 po riadnom hracom čase). Naposledy prehrali v Liptovskom Mikuláši 3:6. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 23 bodmi Martel a Roy.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:2 po predĺžení tešili hokejisti Popradu.
