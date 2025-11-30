ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.
HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
30. nov 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 24. kola Tipsport ligy: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš.

Hokejisti HC Košice a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.11.2025 o 16:00
24. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam vás pri sledovaní zápasu Tipsport ligy medzi domácimi HC Košice a hosťujúcim HK 32 Liptovský Mikuláš.

HC Košice

HC Košice vstupujú do stretnutia vo veľmi dobrej forme a z pozície jedného z top tímov ligy. Oceliari sú na 3. mieste, nazbierali 43 bodov a disponujú výborným skóre 75:51, ktoré odráža ich kvalitnú defenzívu aj solídnu produktivitu. V posledných piatich zápasoch Košičania štyrikrát vyhrali – naposledy triumfovali v Bratislave nad Slovanom (4:1), predtým doma zdolali Žilinu (4:2), Banskú Bystricu (2:1) aj Prešov (6:1). Jediným zaváhaním bola tesná prehra v Trenčíne (1:2). Košice pôsobia sebavedomo, doma pravidelne diktujú tempo a ich výkony sú momentálne na veľmi stabilnej úrovni.

HK 32 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš sa nachádza na 5. mieste so skóre 75:77 a ziskom 35 bodov, pričom ich forma je v posledných kolách veľmi pôsobivá. Liptáci vyhrali štyri z posledných piatich zápasov – uspeli doma proti Michalovciam (6:3), zdolali Poprad (4:3 po predĺžení), prekvapili Slovan (4:3 po nájazdoch) a predtým si poradili aj so Žilinou (3:1). Jediná prehra prišla v Trenčíne (1:3). Liptovský Mikuláš hrá aktuálne odvážny, ofenzívny hokej, ktorý im prináša body aj proti favoritom, pričom skóre ukazuje, že sa často púšťajú do otvorených prestreliek.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 13:00
