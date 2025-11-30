ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HC Košice a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 16:00
24. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam vás pri sledovaní zápasu Tipsport ligy medzi domácimi HC Košice a hosťujúcim HK 32 Liptovský Mikuláš.
HC Košice
HC Košice vstupujú do stretnutia vo veľmi dobrej forme a z pozície jedného z top tímov ligy. Oceliari sú na 3. mieste, nazbierali 43 bodov a disponujú výborným skóre 75:51, ktoré odráža ich kvalitnú defenzívu aj solídnu produktivitu. V posledných piatich zápasoch Košičania štyrikrát vyhrali – naposledy triumfovali v Bratislave nad Slovanom (4:1), predtým doma zdolali Žilinu (4:2), Banskú Bystricu (2:1) aj Prešov (6:1). Jediným zaváhaním bola tesná prehra v Trenčíne (1:2). Košice pôsobia sebavedomo, doma pravidelne diktujú tempo a ich výkony sú momentálne na veľmi stabilnej úrovni.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 5. mieste so skóre 75:77 a ziskom 35 bodov, pričom ich forma je v posledných kolách veľmi pôsobivá. Liptáci vyhrali štyri z posledných piatich zápasov – uspeli doma proti Michalovciam (6:3), zdolali Poprad (4:3 po predĺžení), prekvapili Slovan (4:3 po nájazdoch) a predtým si poradili aj so Žilinou (3:1). Jediná prehra prišla v Trenčíne (1:3). Liptovský Mikuláš hrá aktuálne odvážny, ofenzívny hokej, ktorý im prináša body aj proti favoritom, pričom skóre ukazuje, že sa často púšťajú do otvorených prestreliek.
HC Košice
HK 32 Liptovský Mikuláš
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.