ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. nov 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 24. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
30.11.2025 o 16:00
24. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 24. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava.

Spišská Nová Ves sa naďalej trápi v spodnej časti tabuľky. Po skončení reprezentačnej prestávky neuspela v Nitre po výsledku 2:4, nad Zvolenom si však poradila tesne 2:1. Striedavé výkony potvrdila aj na prešovoskom ľade, pričom po prehre 2:4 dokázala zvíťaziť v Žiline tesne 2:1. Posledné kolo sa nieslo v znamení porážky 1:3 s Trenčínom.

Slovan sa po reprezentačnej prestávke nevrátil v ideálnej forme, keď podľahol v prvých troch vystúpeniach. Nad jeho sily boli Trenčín, Poprad a Liptovský Mikuláš. Následne však prišli víťazstvá s Michalovcami 3:0 či na ľade Žiliny 3:1, na ktoré ale nedokázal nadviazať v poslednom kole s Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.online
HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 24. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)
dnes 13:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)