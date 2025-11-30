ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 16:00
24. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 24. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava.
Spišská Nová Ves sa naďalej trápi v spodnej časti tabuľky. Po skončení reprezentačnej prestávky neuspela v Nitre po výsledku 2:4, nad Zvolenom si však poradila tesne 2:1. Striedavé výkony potvrdila aj na prešovoskom ľade, pričom po prehre 2:4 dokázala zvíťaziť v Žiline tesne 2:1. Posledné kolo sa nieslo v znamení porážky 1:3 s Trenčínom.
Slovan sa po reprezentačnej prestávke nevrátil v ideálnej forme, keď podľahol v prvých troch vystúpeniach. Nad jeho sily boli Trenčín, Poprad a Liptovský Mikuláš. Následne však prišli víťazstvá s Michalovcami 3:0 či na ľade Žiliny 3:1, na ktoré ale nedokázal nadviazať v poslednom kole s Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.