ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 17:00
24. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Na prvú adventnú nedeľu je na programe 24. kolo našej najvyššej hokejovej súťaže. Tradičný súboj, ktorý sa odohrá nielen na ľade, ale aj na tribúnach, prinesú tímy HK Nitra a HK DUKLA Trenčín. Úvodný vzájomný duel tejto sezóny zvládli lepšie Nitrania, ktorí na trenčianskom ľade zvíťazili presvedčivo 4:1.
HK Nitra: Corgoni sa na prvom mieste v tabuľke odpútavajú od svojich súperov. Na druhý Slovan majú už sedembodový náskok. Zvíťazili v posledných štyroch zápasoch. V minulom kole olúpili Žilinčanov o dva body, ktoré získali po výhre 3:2 po samostatných nájazdoch. Elitné slovenské duo Matej Paulovič a Michal Krištof má zhodne po 20 kanadských bodov.
HK DUKLA Trenčín: Vojakom sa po zmene trénera začína postupne dariť. Hovoria o tom aj dve výhry po sebe, keď naposledy zdolali Spišiakov 3:1 a Košice 2:1. V tabuľke im aktuálne patrí ôsme miesto a na konte majú 32 bodov. Stred tabuľky je vyrovnaný, pretože na piate miesto strácajú len tri body. V Dukle je najproduktívnejším hráčom Jordy Bellerive s 12 kanadskými bodmi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.