ONLINE: HKM Zvolen - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (24. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
30.11.2025 o 17:00
24. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 24.kola Tipos ligy HKM Zvolen – Vlci Žilina. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen bodoval v troch zápasoch v rade a v posledných dvoch na ľade súperov dokonca naplno. V piatkovej bitke o "rozliaty Hron" dokázal využiť slabšiu aktuálnu formu Banskej Bystrice, vyhral 0:4 a preskočil v neúplnej tabuľke práve pred Branov na šieste miesto. Podarí sa Rytierom potvrdiť formu a dokážu zdolať aj Žilinských Vlkov?
Žilina hrá po reprezentačnej prestávke ako vymenená. Predtým bila jedného súpera za druhým, teraz ťahá skôr za kratší koniec. Po prehrách v Košiciach, doma so Spišskou a doma zo Slovanom nastúpila v piatok doma do tretice. S lídrom tabuľky dlho viedla, ale napokon vedenie neudržala a opäť padla, tentokrát v nájazdoch. Podarí sa stratenú formu Vlkom nájsť práve dnes vo Zvolene?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.