Popradskú skvelú sériu ukončil rival z Košíc. Slovan zvýšil náskok na čele súťaže

Hokejisti Slovana Bratislava zakončia kalendárny rok 2025 na čele Tipsport ligy. V nedeľnom zápase 33. kola zvíťazili nad Zvolenom 6:2 a naďalej im patrí líderská pozícia.
Pred druhou Nitrou, ktorá prehrala na ľade Trenčína 2:3 po predĺžení, majú päťbodový náskok.
Hoci bol stav vyrovnaný 2:2, „belasí“ mali vynikajúcu záverečnú tretinu a napokon vyhrali pomerne jednoznačne.
Zvolenčania prehrali štvrtý z ostatných piatich duelov a klesli na 10. miesto za Michalovce.
Tretiu pozíciu si udržali Košice, ktoré zdolali Poprad 2:0 a ukončili „kamzíkom“ ich sériu ôsmich víťazstiev.
Štvrtá Žilina prehrala tretíkrát za sebou, keď podľahla domácej Banskej Bystrici 2:3. Bystričania neprehrali už v piatich zápasoch za sebou.
Siedmy Liptovský Mikuláš si poradil s posledným Prešovom 5:2 a na predposlednej 11. priečke figuruje Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Michalovciach 2:4.
Tipsport liga - 33. kolo:
Slovan Bratislava - Zvolen 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Góly: 3. Varga (Maier, Takáč), 10. Pecararo (Dmowski, Elson), 36. Takáč (Pecararo), 44. Dmowski (Pecararo, Královič), 55. Pecararo (Dmowski, Maier), 57. Takáč (Marcinko, Varga) - 29. Hecl (Zuzin, Beňo), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek).
Michalovce - Spišská Nová Ves 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 8. Lichanec (Varga), 33. Bartánus (Fominych), 40. Spodniak (Macejko, Virtanen), 44. Martel (Roy) - 19. Giľák (Martel, McIsaac), 45. Martel (Žiak, Giroux).
Trenčín - Nitra 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 2. Bezúch (Mikuš, Vitolinš), 29. Bezúch (M. Hrenák, Hudec), 61. Bezúch (Descheneau) - 22. Bubela (Jackson), 58. Osburn (Passolt, Paulovič).
Košice - Poprad 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly: 5. Havrila (Ferenc), 7. Petráš (Rosandič, Chovan).
Banská Bystrica - Žilina 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 32. Šoltés (Turnbull, Lucas), 33. Lee (Čunderlík, Valach), 49. Čunderlík (Galipeau, Zigo) – 27. Walega (Ranford, Mucha), 34. Bartovič (Walega, Ranford).
Liptovský Mikuláš - Prešov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly: 5. Uhrík (Sukeľ, Ferkodič), 28. Šandor (Sukeľ, Robertson), 29. Vojtech (Tritt), 53. Lalík (Tritt, Ibragimov), 55. Vojtech (Fekiač, Tritt) - 22. Rockwood, 34. Avcin (Bukarts, Indrašis).
