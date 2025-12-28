Popradskú skvelú sériu ukončil rival z Košíc. Slovan zvýšil náskok na čele súťaže

Momentka zo zápasu Košice - Poprad.
Fotogaléria (17)
Momentka zo zápasu Košice - Poprad. (Autor: Facebook/HC Košice (oficiálna stránka))
TASR|28. dec 2025 o 20:46
Pozrite si súhrn výsledkov 33. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava zakončia kalendárny rok 2025 na čele Tipsport ligy. V nedeľnom zápase 33. kola zvíťazili nad Zvolenom 6:2 a naďalej im patrí líderská pozícia.

Pred druhou Nitrou, ktorá prehrala na ľade Trenčína 2:3 po predĺžení, majú päťbodový náskok.

Hoci bol stav vyrovnaný 2:2, „belasí“ mali vynikajúcu záverečnú tretinu a napokon vyhrali pomerne jednoznačne.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen (Tipsport liga - 33. kolo)
Na snímke hráč Slovana Róbert Varga (uprostred) sa raduje z gólu na 1:0 v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.
Hráč Róbert Varga (Slovan) strieľa gól na 1:0 brankárovi Zvolena Pavlovi Kantorovi, vľavo sa teší Samuel Takáč (Slovan) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.
Hráč Róbert Varga (Slovan) strieľa gól na 1:0 brankárovi Zvolena Pavlovi Kantorovi v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a Patrik Bačík (Slovan) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.
17 fotografií
Na snímke zľava brankár Patrik Andrisík (Slovan) a Daniel Brejčák (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke zľava Boris Brincko (Slovan), brankár Patrik Andrisík (Slovan) a Mathias Laferriere (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke zľava Gianni Fairbrother (Zvolen) a Ján Petriska (Slovan) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke Ryan Dmowski (Slovan) oslavuje asistenciu na gól v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke zľava Ryan Dmowski, Turner Elson (obaja Slovan) a Matej Macek (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke Joona Jääskeläinen (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke tréner HKM Zvolen Garip Saliji v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke zľava Ján Petriska (Slovan), Peter Zuzin (Zvolen) a Tomáš Královič (Slovan) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke zľava Tomáš Královič (Slovan), Marek Šramaty a Daniel Brejčák (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke druhý sprava Liam Pecararo (Slovan) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.Na snímke gólová radosť fanúšikov HC Slovan Bratislava v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen v Bratislave.Na snímke vľavo Liam Pecararo (Slovan) dáva gól a vpravo brankár Pavel Kantor (Zvolen) v zápase 33. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen.

Zvolenčania prehrali štvrtý z ostatných piatich duelov a klesli na 10. miesto za Michalovce.

Tretiu pozíciu si udržali Košice, ktoré zdolali Poprad 2:0 a ukončili „kamzíkom“ ich sériu ôsmich víťazstiev.

Štvrtá Žilina prehrala tretíkrát za sebou, keď podľahla domácej Banskej Bystrici 2:3. Bystričania neprehrali už v piatich zápasoch za sebou.

Siedmy Liptovský Mikuláš si poradil s posledným Prešovom 5:2 a na predposlednej 11. priečke figuruje Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Michalovciach 2:4.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 33. kolo:

Slovan Bratislava - Zvolen 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Góly: 3. Varga (Maier, Takáč), 10. Pecararo (Dmowski, Elson), 36. Takáč (Pecararo), 44. Dmowski (Pecararo, Královič), 55. Pecararo (Dmowski, Maier), 57. Takáč (Marcinko, Varga) - 29. Hecl (Zuzin, Beňo), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek).

Michalovce - Spišská Nová Ves 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 8. Lichanec (Varga), 33. Bartánus (Fominych), 40. Spodniak (Macejko, Virtanen), 44. Martel (Roy) - 19. Giľák (Martel, McIsaac), 45. Martel (Žiak, Giroux).

Trenčín - Nitra 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 2. Bezúch (Mikuš, Vitolinš), 29. Bezúch (M. Hrenák, Hudec), 61. Bezúch (Descheneau) - 22. Bubela (Jackson), 58. Osburn (Passolt, Paulovič).

Košice - Poprad 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Góly: 5. Havrila (Ferenc), 7. Petráš (Rosandič, Chovan).

Banská Bystrica - Žilina 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Góly: 32. Šoltés (Turnbull, Lucas), 33. Lee (Čunderlík, Valach), 49. Čunderlík (Galipeau, Zigo) – 27. Walega (Ranford, Mucha), 34. Bartovič (Walega, Ranford).

Liptovský Mikuláš - Prešov 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Góly: 5. Uhrík (Sukeľ, Ferkodič), 28. Šandor (Sukeľ, Robertson), 29. Vojtech (Tritt), 53. Lalík (Tritt, Ibragimov), 55. Vojtech (Fekiač, Tritt) - 22. Rockwood, 34. Avcin (Bukarts, Indrašis).

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 20:46
