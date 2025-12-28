ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 17:30
33. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 33. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste, pričom má na konte 52 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, keď postupne zdolali Trenčín 3:2, Slovan 5:0, Nitru 3:2 po predĺžení a naposledy aj Zvolen 5:2.
Žilina sa nachádza o pozíciu vyššie so ziskom 56 bodov. V prípade vlkov ide o opačnú stranu mince, keď po štyroch výhrach v rade zaznamenali pred Vianocami porážku 2:6 na domácom ľade proti bratislavskému Slovanu, po krátkej prestávke zas utrpeli prehru 1:4 v Nitre.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste, pričom má na konte 52 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, keď postupne zdolali Trenčín 3:2, Slovan 5:0, Nitru 3:2 po predĺžení a naposledy aj Zvolen 5:2.
Žilina sa nachádza o pozíciu vyššie so ziskom 56 bodov. V prípade vlkov ide o opačnú stranu mince, keď po štyroch výhrach v rade zaznamenali pred Vianocami porážku 2:6 na domácom ľade proti bratislavskému Slovanu, po krátkej prestávke zas utrpeli prehru 1:4 v Nitre.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.