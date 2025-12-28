ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 16:00
33. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 33. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Prešov. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste so 47 bodmi na svojom konte so skóre 99:108. V 32. kole Liptáci prerušili sériu 3 prehier, keď dokázali naplno bodovať na ľade Spišskej Novej Vsi, kde vyhrali 4:2.
HC Prešov
Prešovu patrí posledná 12. priečka, doposiaľ nazbieral 25 bodov so skóre 60:125. Prešovčania v 32. kole prehrali na domácom ľade s HK Poprad 2:5. Na predposlednú Spišskú Novú Ves strácajú 12 bodov.
