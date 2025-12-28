ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 16:30
33. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Lesay, Rojík – Tvrdoň, Pribula..
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 33. kola Tipsport ligy medzi Michalovcami a Spišskou Novou Vsou.
HK DUKLA Michalovce
Michalovce po gólovej náloži do siete Prešova (7:0) i Liptovského Mikuláša (6:2), následne dva razy zakopli. Nesadlo im stretnutie proti Popradu, ktorý hrá v brutálnej forme. Veľmi blízko k bodom boli na druhý sviatok vianočný v Košiciach. Pošťastilo sa však domácim hokejistom, ktorých vykúpil sekundu pred koncom prostrednej tretiny Patrik Rogoň. Dukla teda prehrala 0:1. V tabuľke je na 10. mieste s 38 bodmi.
HK Spišská Nová Ves
Veselo nebolo ani v tábore Spišiakov. Víťaz uplynulej základnej časti sklamal svojich divákov v súboji s Liptovským Mikulášom. Dve tretiny sa hral vyrovnaný súboj, no Liptáci využili chybu súpera, vďaka ktorej už nepustili zápas z rúk. Spišská Nová Ves je v tabuľke predposledná. Bod stráca na dnešného rivala a dvanásť má náskok pred beznádejne posledným Prešovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.