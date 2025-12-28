ONLINE: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 15:00
33. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
V 33. kole Tipsport ligy privíta Slovan Bratislava tím Zvolena. Úvodné buly je naplánované na 15:00.
Slovan sa nachádza na 1. mieste so ziskom 65 bodov. Pred druhou Nitrou má trojbodový náskok. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, vyhrali dva zápasy po sebe, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 2:1. Víťazný gól strelil štyri sekundy pred koncom Peterek.
Zvolenu patrí 9. priečka, doposiaľ získal 39 bodov. Na ôsmy Trenčín stráca štyri body, pred desiatymi Michalovcami má náskok jeden bod. Zvolenčania prehrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole podľahli Banskej Bystrici 2:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.