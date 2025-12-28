ONLINE: HC Košice - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Poprad dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 17:30
33. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Kocúr – Knižka, Tomáš.
Prenos
Úvodné zostavy:
HC Košice: Jurčák (Riečický) – Rosandič, Bučko, Dakhnovskyi, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Mitro, Zuščák – Petráš, Krivošík, Mikúš – Rogoň, Havrila, Lamper – Jellúš, Chovan, Plokhotnik – Kvietok, Kohút, Varga
Tréner: Dan Ceman
HK Poprad: Belányi (Parks) – Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul, Sluka, Gabor – Kundrik, Výhonský, Stanček – Majdan, Suchý, Török – Nauš, Urbánek, Šotek – Bjalončík, Cracknell, Calof
Tréner: Mike Pellegrims
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 33. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Poprad.
Košice sú napriek hre bez legionárov na výbornom 3. mieste so ziskom 58 bodov. Z 32 odohraných zápasov majú na konte 18 výhier (16 po riadnom hracom čase) a 14 prehier (8 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazili nad Michalovcami futbalovým výsledkom 1:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 32 bodmi Krivošík.
Poprad bol dlho na barážových pozíciách. Zlepšená forma ho, ale dostala už dokonca do TOP 6. Momentálne je s 51 bodmi na 6. mieste. Z 32 odohraných zápasov má na konte 17 výhier (13 po riadnom hracom čase) a 15 prehier (11 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazil v Prešove 5:2. Momentálne ťahá šnúru 8 víťazstiev v rade! Najproduktívnejším hráčom tímu je s 36 bodmi Cracknell.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa zo suverénneho víťazstva 7:1 tešili hokejisti Popradu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.