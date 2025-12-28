ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (33. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Nitra dnes hrajú zápas 33. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 33. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
28.12.2025 o 17:00
33. kolo
Trenčín
1:0
(1:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Crman, Baluška – Gegáň, Vyšný.
Prenos
Trenčín dal gól!
00:30
Hostia vyhadzujú puk z obranného pásma.
00:20
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Osburn – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Osburn – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Trenčín: Hrenák D. (Valent M.) – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Kršák, Hrenák M., Hatala, Maruna, Rezničák – Ahl, Varone, Descheneau – Lapšanský, Vitolinš, Bellerive– Hudec, Krajč, Bezúch– Stránský, Kalis, Krajčovič.
Tréner: Pavol Mihálik.
HK Nitra: Patrikainen (Gadzhiev) – Bača, Osburn, Stacha, Carmichael, Valent P., Vitaloš, Kováč – Buček, Hrnka, Paulovič – Passolt, Bubela, Jackson – Molnár, Čederle, Lacka – Csányi, Bajtek, Kováč.
Tréner: Andrej Kmeč.
V 33. kole Tipsport ligy sa na trenčianskom ľade predstaví HK Nitra a čaká nás zaujímavý súboj dvoch tradičných rivalov. Dukla Trenčín bude chcieť doma ukončiť sériu prehier a odplatiť Nitre nedávnu porážku.
HK DUKLA Trenčín
Trenčania nemajú ideálne obdobie. Z posledných piatich zápasov vyhrali iba raz, keď uspeli v Nitre 4:2. V ostatných dueloch však ťahali za kratší koniec – prehrali so Slovanom 1:2, doma so Zvolenom 3:4 po predĺžení, v Žiline 2:4 a s Banskou Bystricou 2:3. Dukla sa síce dokáže herne vyrovnať silným súperom, no často jej chýba lepšia efektivita v zakončení.
HK Nitra
Nitra prichádza do Trenčína v lepšej forme. Z posledných piatich stretnutí vyhrala tri – naposledy zdolala Žilinu 4:1, predtým uspela vo Zvolene 5:0 a so Slovanom 3:2. Jedinými zaváhaniami boli tesná prehra s Banskou Bystricou 3:2 po predĺžení a domáca porážka práve proti Trenčínu 2:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.