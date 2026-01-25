Najvyššie víťazstvo Slovana a najväčšia prehra Liptákov. Spišiaci uspeli aj vďaka disciplíne

Hokejisti Slovana Bratislava majú aj po 42. kole sedembodový náskok na čele tabuľky Tipsport ligy.
Ich formu pocítil Liptovský Mikuláš, ktorý na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu prehral vysoko 1:7.
Dosiahli siedme víťazstvo po sebe, na ktorom sa druhým hetrikom v sezóne podieľal Ryan Dmowski. S 26 presnými zásahmi sa posunul na prvé miesto medzi ligovými strelcami.
Pre Slovan to bolo najvyššie víťazstvo v ročníku, pre Liptákov najvyššia prehra. V 37. minúte odišiel z bránky hostí Michael Houser, ktorý inkasoval všetkých sedem gólov.
Nahradil ho 18-ročný Samuel Sameliak, ktorý si v extraligovej premiére pripísal stopercentnú úspešnosť pri 11 streleckých pokusoch domácich.
Slovan Bratislava venoval tento duel otcom svojich hráčov, ktorých napokon prišlo sedemnásť.
Na 2. mieste figuruje Nitra, ktorá v nedeľu v Prešove potvrdila rolu favorita. Zásluhou Mateja Pauloviča viedla už od 1. minúty a napokon dosiahla víťazstvo 2:0.
Brankár Jasper Patrikainen vychytal svoje štvrté čisté konto v sezóne. Nitra zdolala Prešov vo všetkých troch vzájomných zápasoch.
Prešov prehral tretí zápas po sebe a z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Trenčín naďalej 14 bodov.
Spišiaci zvládli dohrávku
Hráči Zvolena pokračujú v zlepšených výkonoch po výmene trénera a na ľade Popradu dosiahli siedme víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov.
Domácich „kamzíkov“ zdolali 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Patrik Marcinek, ktorý si 14. gólom v sezóne vylepšil osobné maximum z minulého ročníka. Poprad prehral tretí zápas po sebe.
Duel medzi Spišskou Novou Vsou a Banskou Bystricou znamenal dohrávku 21. kola.
Domáci Spišiaci v ňom nadviazali na piatkové víťazstvo nad Prešovom a pripísali si tri body po výsledku 5:2.
„Barani“ si nenapravili chuť po prehre v Košiciach (1:2). Spišiaci sa prezentovali mimoriadnou disciplínou, keď za celý zápas nedostali ani jeden menší trest.
Úspešný debut v drese Spišiakov absolvoval americký útočník Logan Will, ktorého klub angažoval po zraneniach Mareka Viedenského a Damiena Girouxa.
Uviedol sa dvomi asistenciami. Útočník Dannick Martel bodoval v 13. zápase po sebe a po 16 odohratých zápasoch má 28 bodov (17+11).
Dôležitý triumf pre Michalovce
Zápas medzi Trenčínom a Michalovcami patril medzi „šesťbodové.“ Obe Dukly figurujú v spodnej časti tabuľky a v snahe o vyhnutie sa baráži sú na tom lepšie Michalovčania.
Tí v nedeľu zvíťazili na trenčianskom ľade 4:2, keď ich k triumfu nasmerovala tradične úderná prvá formácia a aj dvojgólový slovenský útočník Matúš Spodniak.
Michalovce si upevnili priebežné 10. miesto, na ktorom majú trojbodový náskok práve na Trenčín. Zároveň tým ukončili svoju šesťzápasovú sériu prehier. Trenčín prehral v 12. zápase z uplynulých 14.
Strelecká forma Lampera
O cenné body medzi tabuľkovými susedmi išlo aj v zápase Žiliny s Košicami. Hostia pricestovali pod Dubeň povzbudení cenným víťazstvom nad Banskou Bystricou (2:1) a napokon naň nadviazali aj proti „vlkom.“
Gólovo vydarený víkend zažil útočník Patrik Lamper, ktorý strelil v piatok oba góly svojho tímu a dvakrát sa presadil aj v Žiline. Košice boli posledný tím, ktorý do 42. kola neinkasoval trojciferný počet gólov.
Zmenil to až obranca Žiliny Gabriel Chicoine, ktorý strelil druhý gól Žiliny. Košičania triumfovali 4:2 a v tabuľke sa posunuli na priebežné 3. miesto práve pred Žilinu, ktorá zaostáva o dva body.
V drese hostí nastúpili na výpomoc obranca Jakub Cibák z Humenného a útočník Marek Slovák z Levíc. Košický útočník Patrik Rogoň odohral svoj 600. zápas v slovenskej extralige.
Tipsport liga - 42. kolo:
Trenčín - Michalovce 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 25. Goljer (Descheneau, Bellerive), 56. Hudec (Krajč) - 14. Virtanen (Welsh, Martel), 18. Spodniak (Kytnár, Martel), 35. Martel (Kubka, Virtanen), 59. Spodniak (Virtanen, Glosár)
Žilina - Košice 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Góly: 28. Koyš (Ranford, Korenčík), 34. Chicoine (Ranford) - 7. Plochotnik (Havrila), 17. Lamper (Jellúš), 32. Jellúš (Rosandič, Bučko), 59. Lamper (Ferenc)
Poprad - Zvolen 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 2. Calof (Bjalončík, Cracknell), 24. Urbánek (tr. strieľanie), 47. A. Nauš (Výhonský, Cracknell) - 21. Zuzin (Macek), 23. Kudrna (J. Valach, Súľovský), 53. Cassels (Durandeau, J. Valach), 61. Marcinek (Zuzin)
Slovan - Liptovský Mikuláš 7:1 (2:1, 5:0, 0:0)
Góly: 8. Dmowski (Elson, Ličko), 9. Dmowski (Pecararo, Bondra), 22. R. Varga, 24. Elson (Pecararo, Královič), 24. Peterek (Bakoč, Bačik), 32. Dmowski (Peterek, Takáč), 37. Petriska (Acolatse, Bačik) - 4. Vankúš (Vojtech, Ferkodič)
Spišská Nová Ves - Banská Bystrica 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 17. Paločko (Števuliak, Džugan), 30. Romaňák (Will, Godla), 39. Martel (Savoie), 55. Giľák (Will, Rapáč), 59. Martel (Hain, Števuliak) - 26. Kabáč (Valach, Žabka), 50. Valach (tr. str.)
Prešov - Nitra 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 1. Paulovič, 43. Čederle (Lawrence, Paulovič)
