ONLINE: Vlci Žilina - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina - HC Košice dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.01.2026 o 15:00
42. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 42. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC Košice. Zápas sa pod Dubňom začína v netradičnom čase už o 15:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 72 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Michalovciach s Duklou 3:6 (góly Vlkov A. Bartovič, Walega, Tkáč). Najproduktívnejším hráčom Vlkov je Kanaďan Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 41 kanadských bodov (18+23). Brankárskou jednotkou tímu je Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,45%. Z kádra Vlkov v týždni odišiel český útočník Albert Michnáč, ktorý zamieril do druholigového českého tímu HC Dukla Jihlava.
Hokejistom HC Košice patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné piate miesto so ziskom 71 bodov, čo značí, že tabuľka súťaže je mimoriadne vyrovnaná. Zverenci kanadského kouča Dana Cemana v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom ľade Banskú Bystricu 2:1 (góly Košíc 2x Lamper). Najproduktívnejším hráčom Oceliarov je Šimon Petráš, ktorý má na svojom konte 39 kanadských bodov (22+17).
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
21.11.2025 Košice – Žilina 4:2
10.10.2025 Žilina – 5:2
Zápas sa teda v Žiline začína o 15:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Stretnutie sa začne o 15:00.