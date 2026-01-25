ONLINE: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.01.2026 o 16:00
42. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
V 42. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Liptovský Mikuláš. Stretnutie sa začína o 16:00.
Slovan je lídrom tabuľky, doposiaľ nazbieral 86 bodov. Pred druhou Nitrou má sedembodový náskok a zápas k dobru. Belasí ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru. V minulom kole triumfovali na ľade Popradu 2:1.
L. Mikuláš sa nachádza na 7. mieste so ziskom 56 bodov. Na šiesty Poprad stráca päť bodov, pred ôsmym Zvolenom má dvojbodový náskok. Liptáci prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli doma Dukle Trenčín 1:2.
Slovan je lídrom tabuľky, doposiaľ nazbieral 86 bodov. Pred druhou Nitrou má sedembodový náskok a zápas k dobru. Belasí ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru. V minulom kole triumfovali na ľade Popradu 2:1.
L. Mikuláš sa nachádza na 7. mieste so ziskom 56 bodov. Na šiesty Poprad stráca päť bodov, pred ôsmym Zvolenom má dvojbodový náskok. Liptáci prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahli doma Dukle Trenčín 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.