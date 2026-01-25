ONLINE: HC Prešov - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Nitra dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.01.2026 o 17:00
42. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Dnes si rozoberieme na drobné zápas slovenskej Tipos extraligy medzi HC Prešov a HK Nitra.
HC Prešov
Domáci hokejisti platia svoju nováčikovskú daň. Stále sa nachádzajú na poslednom mieste celej súťaže so ziskom 36 bodov a vysoko negatívnym skóre 84:156. Prešov odohral svoj posledný ligový zápas na ľade Spišskej Novej Vsi. Dlho bol domácim vyrovnaným súperom, ale napokon prehral 3:6.
HK Nitra
Hostia z Nitry sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Corgoňom aktuálne patrí 2. pozícia so ziskom 79 bodov a pozitívnym skóre 146:109. Nitra stráca na prvý Slovan Bratislava 7 bodov. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu. Vo vyrovnanom zápase sa z víťazstva 3:2 po predĺžení napokon tešili hostia.
