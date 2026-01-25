ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.01.2026 o 15:30
42. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Crman, Hronský – Staššák, Orolin.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 42. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
Trenčín je na predposlednom 11. mieste so ziskom 50 bodov. Horšie je na tom len Prešov. Z 41 odohraných zápasov má na konte 15 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 26 prehier (18 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhral v Liptovskom Mikuláši 2:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 29 bodmi Varone.
Michalovce majú identický počet bodov, no sú o pozíciu vyššie. Z 41 odohraných zápasov majú na konte 16 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 26 prehier (20 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 6:3. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú so 46 bodmi Martel a Roy. Obaja patria do TOP 3 produktivity celej súťaže.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili hokejisti Michaloviec.
Trenčín je na predposlednom 11. mieste so ziskom 50 bodov. Horšie je na tom len Prešov. Z 41 odohraných zápasov má na konte 15 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 26 prehier (18 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhral v Liptovskom Mikuláši 2:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 29 bodmi Varone.
Michalovce majú identický počet bodov, no sú o pozíciu vyššie. Z 41 odohraných zápasov majú na konte 16 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 26 prehier (20 po riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 6:3. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú so 46 bodmi Martel a Roy. Obaja patria do TOP 3 produktivity celej súťaže.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri. Vtedy sa z víťazstva 4:2 tešili hokejisti Michaloviec.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.