ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo - dohrávka)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú dohrávku zápasu 21. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, dohrávka, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.01.2026 o 16:00
21. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu dohrávky 21. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Spišská Nová Ves hostí hokejistov z Banskej Bystrice.
Úvodné buly je naplánované na 16:00.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci sa nachádzajú v tabuľke na 9. priečke. Na svojom konte majú 52 bodov so skóre 97:116. Rysi v piatkovom kole vyhrali na domácom ľade s hokejistami HC Prešov 6:3.
HC MONACObet Banská Bystrica
Hokejisti Banskej Bystrice sa nachádzajú v tabuľke na 4. priečke so ziskom 71 bodov a skóre 140:115. V piatok barani cestovali do Košíc, kde po dramatickom priebehu prehrali 2:1.
Úvodné buly je naplánované na 16:00.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci sa nachádzajú v tabuľke na 9. priečke. Na svojom konte majú 52 bodov so skóre 97:116. Rysi v piatkovom kole vyhrali na domácom ľade s hokejistami HC Prešov 6:3.
HC MONACObet Banská Bystrica
Hokejisti Banskej Bystrice sa nachádzajú v tabuľke na 4. priečke so ziskom 71 bodov a skóre 140:115. V piatok barani cestovali do Košíc, kde po dramatickom priebehu prehrali 2:1.