ONLINE: HK Poprad - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (42. kolo)

HK Poprad - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 42. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. jan 2026 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 42. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Poprad a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 42. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 42. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
25.01.2026 o 16:00
42. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 42. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HKM Zvolen.

Poprad sa na domácom ľade ešte donedávna prezentoval skvelými výkonmi, hoci v posledných dvoch dueloch neuspeli s Nitrou po výsledku 2:5 a Slovanom Bratislava 1:2. Naopak Zvolenčania natiahli svoju sériu u súpera na štyrí víťazstvá, keď si postupne poradili s Nitrou, Liptovským Mikulášom, Košicami a znova Nitrou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 13:00
