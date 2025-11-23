Oslavy v Trenčíne dopadli na výbornú. Žilina sa prepadáva aj naďalej, Slovan už nie

Tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper a vľavo asistent trénera Tomáš Surový spolu s hráčmi.
Tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper a vľavo asistent trénera Tomáš Surový spolu s hráčmi.
23. nov 2025
Pozrite si súhrn výsledkov 22. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľňajšom 22. kole Tipsport ligy Duklu Michalovce 3:0.

„Belasí“ tak ukončili šnúru troch prehier a stratu na prvú Nitru stiahli na päť bodov. O ich góly sa postarali Jonáš Peterek a Sena Acolatse, brankár Henri Kiviaho kryl všetkých 19 striel hostí.

Dukla Trenčín zdolala HC Košice 2:1 a „oceliarom“ ukončila sériu troch víťazstiev. Zároveň zaznamenala prvý triumf pod vedením českého trénera Otakara Vejvodu. Duel sa niesol aj v znamení osláv 100 rokov trenčianskeho hokeja.

Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade Popradu 4:3 po predĺžení. Domácim „kamzíkom“ tak ukončil sériu štyroch víťazstiev a v druhom zápase za sebou získal dva body po obrate.

Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Žiliny 2:1 a v tabuľke sa posunula na deviate miesto za Duklu Trenčín. Vlaňajší semifinalisti zo Žiliny zostali na štvrtej priečke.

Hokejisti HKM Zvolen ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď triumfovali na ľade HC Prešov 3:2.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Víťazný gól vsietil v 45. minúte Marek Šramaty. Zvolenčania sa posunuli na siedmu priečku tabuľky, Prešovu naďalej patrí posledná 12. pozícia.

Tipsport liga - 22. kolo:

Poprad - Liptovský Mikuláš 3:4 pp (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)

Góly: 9. Bjalončík (Cracknell, Calof), 18. Nauš (Calof, Bjalončík), 41. Urbánek (Nauš, Šotek) - 12. Vankúš (J. Sukeľ), 41. Ibragimov (Tritt, Vojtech), 57. Cormier (Záborský, F. Fekiač), 64. Tritt (Záborský)

Trenčín - Košice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 30. Descheneau (Varone, Goljer), 46. Lapšanský (Bezúch, Ahl) – 39. Kohút

Prešov - Zvolen 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Góly: 3. Jokeľ, 25. Rapuzzi (Rockwood, Fejes) – 41. Macek (Cassels, Wesley), 44. Hecl (Cassels, Wesley), 45. Šramaty (Pišoja, Marcinek) 

Slovan Bratislava - Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 17. Peterek (Acolatse, Fabuš), 34. Acolatse (Pecararo, Dmowski), 58. Jendek (O'Connor)

Žilina - Spišská Nová Ves 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 4. Dúbravík (Kosmachuk, Ranford) - 6. Laferriere (Giroux, Rapáč), 21. Laferriere (Archambault) 

