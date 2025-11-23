ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Košice dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.11.2025 o 15:30
22. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Výleta, Rojík – Orolín, Vyšný.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 22. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Trenčín a HC Košice.
Trenčín je po 21 zápasoch na 8. mieste so ziskom 26 bodov. Z 21 odohraných zápasov má 8 výhier (6 v riadnom hracom čase) a 13 prehier (9 v riadnom hracom čase). Má nového trénera – Otakara Vejvodu. Pri jeho premiére na lavičke Vojakov naposledy Trenčania prehrali v Michalovciach 2:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je Bellerive s 11 bodmi.
Košičania sú na tom napriek rozhodnutiu ísť do sezóny so slovenským tímom dosť dobre. Momentálne sú dokonca na 2. mieste, keď lepšie je na tom len Nitra. Košice z 21 odohraných zápasov vyhrali 12 (11 v riadnom hracom čase) a prehrali 9 (4 v riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 4:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je Petráš s 24 bodmi, čo z neho robí tretieho najproduktívnejšieho hráča celej súťaže.
Naposledy sa tieto tímy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Košičania.
Trenčín je po 21 zápasoch na 8. mieste so ziskom 26 bodov. Z 21 odohraných zápasov má 8 výhier (6 v riadnom hracom čase) a 13 prehier (9 v riadnom hracom čase). Má nového trénera – Otakara Vejvodu. Pri jeho premiére na lavičke Vojakov naposledy Trenčania prehrali v Michalovciach 2:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je Bellerive s 11 bodmi.
Košičania sú na tom napriek rozhodnutiu ísť do sezóny so slovenským tímom dosť dobre. Momentálne sú dokonca na 2. mieste, keď lepšie je na tom len Nitra. Košice z 21 odohraných zápasov vyhrali 12 (11 v riadnom hracom čase) a prehrali 9 (4 v riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 4:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je Petráš s 24 bodmi, čo z neho robí tretieho najproduktívnejšieho hráča celej súťaže.
Naposledy sa tieto tímy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.