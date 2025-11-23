ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
23. nov 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 22. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Košice.

TRENČÍN. Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Košice dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.11.2025 o 15:30
22. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Výleta, Rojík – Orolín, Vyšný.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 22. kola TIPSPORT ligy medzi HK Dukla Trenčín a HC Košice.

Trenčín je po 21 zápasoch na 8. mieste so ziskom 26 bodov. Z 21 odohraných zápasov má 8 výhier (6 v riadnom hracom čase) a 13 prehier (9 v riadnom hracom čase). Má nového trénera – Otakara Vejvodu. Pri jeho premiére na lavičke Vojakov naposledy Trenčania prehrali v Michalovciach 2:4. Najproduktívnejším hráčom tímu je Bellerive s 11 bodmi.

Košičania sú na tom napriek rozhodnutiu ísť do sezóny so slovenským tímom dosť dobre. Momentálne sú dokonca na 2. mieste, keď lepšie je na tom len Nitra. Košice z 21 odohraných zápasov vyhrali 12 (11 v riadnom hracom čase) a prehrali 9 (4 v riadnom hracom čase). Naposledy doma zdolali Žilinu 4:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je Petráš s 24 bodmi, čo z neho robí tretieho najproduktívnejšieho hráča celej súťaže.

Naposledy sa tieto tímy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Košičania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 14:00
