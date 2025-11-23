ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.11.2025 o 15:00
22. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Kalina, Jobbágy – Frimmel, Tvrdoň.
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní zápasu Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Poprad
Kamzíci majú naozaj výbornú formu. Dokázali vyhrať posledné štyri ligové zápasy. V troch zápasoch dokonca neinkasovali ani jeden gól. Dve čisté kontá si održal brankár Parks a jedno pridal Filip Belányi. V poslednom zápase porazili hokejisti Popradu Zvolen na jeho ľade 3:2 po predĺžení. Kamzíkom patrí v aktuálne sezóne zatiaľ 9. pozícia a na svojom konte majú 24 bodov a negatívne skóre 58:64.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 30 bodov a negatívne skóre 65:71. Hosťom patrí aktuálne 6. pozícia. Liptovský Mikuláš predviedol v poslednom ligovom kole parádny obrat na domácom ľade proti bratislavskému Slovanu. Prehrával 0:3, ale zápas dokázal otočiť a napokon sa tešil z víťazstva 4:3 po nájazdoch. Uvidíme ako sa bude Liptákom dariť dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.