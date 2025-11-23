ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. nov 2025 o 12:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 22. kola Tipsport ligy: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš.

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.11.2025 o 15:00
22. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prehľad
Rozhodca: Kalina, Jobbágy – Frimmel, Tvrdoň.
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní zápasu Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK 32 Liptovský Mikuláš.

HK Poprad

Kamzíci majú naozaj výbornú formu. Dokázali vyhrať posledné štyri ligové zápasy. V troch zápasoch dokonca neinkasovali ani jeden gól. Dve čisté kontá si održal brankár Parks a jedno pridal Filip Belányi. V poslednom zápase porazili hokejisti Popradu Zvolen na jeho ľade 3:2 po predĺžení. Kamzíkom patrí v aktuálne sezóne zatiaľ 9. pozícia a na svojom konte majú 24 bodov a negatívne skóre 58:64.

HK 32 Liptovský Mikuláš

Liptáci sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 30 bodov a negatívne skóre 65:71. Hosťom patrí aktuálne 6. pozícia. Liptovský Mikuláš predviedol v poslednom ligovom kole parádny obrat na domácom ľade proti bratislavskému Slovanu. Prehrával 0:3, ale zápas dokázal otočiť a napokon sa tešil z víťazstva 4:3 po nájazdoch. Uvidíme ako sa bude Liptákom dariť dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)
dnes 14:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Poprad - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)