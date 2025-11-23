ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

Sportnet|23. nov 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 22. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.11.2025 o 16:00
22. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Michalovce
V 22. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Michalovce. Stretnutie sa začína o 16:00.

Slovan sa nachádza na 4. mieste, na konte má 39 bodov. Na tretiu Žilinu stráca jeden bod. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, naposledy podľahli Liptovskému Mikulášu 3:4 po samostatných nájazdoch, aj keď vyhrávali už 3:0.

Michalovciam patrí 10. priečka so ziskom 24 bodov. Sú o skóre za deviatym Popradom. Michalovčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

