ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

BRATISLAVA. Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.11.2025 o 16:00
22. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V 22. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Duklu Michalovce. Stretnutie sa začína o 16:00.
Slovan sa nachádza na 4. mieste, na konte má 39 bodov. Na tretiu Žilinu stráca jeden bod. Belasí prehrali tri zápasy po sebe, naposledy podľahli Liptovskému Mikulášu 3:4 po samostatných nájazdoch, aj keď vyhrávali už 3:0.
Michalovciam patrí 10. priečka so ziskom 24 bodov. Sú o skóre za deviatym Popradom. Michalovčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.