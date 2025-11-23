ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. nov 2025 o 14:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 22. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves.

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.11.2025 o 17:00
22. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves.

Vlci Žilina

Žilinskí Vlci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Oceliarov z Košíc. Vo výbornom zápase brali napokon body domáci hokejisti, ktorí Žilinu zdolali 4:2. Vlkom patrí v tejto sezóne zatiaľ 3. pozícia so ziskom 40 bodov a pozitívnym skóre 69:52. Žilina hrá aj v tejto sezóne mimoriadne atraktívny a ofenzívny hokej. Dnes je favoritom, ale musí to potvrdiť na ľadovej ploche.

HK Spišská Nová Ves

Spišiaci neprežívajú vôbec dobrú sezónu. Odohrali v tejto sezóne zatiaľ 20 zápasov a na svojom konte majú len 24 bodov a negatívne skóre 45:62. Rysom patrí až 11. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali na ľade posledného Prešova a odchádzali na prázdno po prehre 2:4. Za Rysov sa strelecky presadili Olivier Archambault a Marek Viedenský.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)
dnes 14:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)