ONLINE: HC Prešov - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

HC Prešov - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. nov 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 22. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HKM Zvolen.

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.11.2025 o 16:00
22. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 22. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Prešov a HKM Zvolen.

Prešovu sa na domácom ľade v posledných zápasoch darí, keď uspel v troch zo štyroch zápasov. Po víťazstve nad Banskou Bystricou 4:1 síce prišla porážka so Žilinou, napokon ale porazili aj Michalovce 4:3 či Spišskú Novú Ves 4:2.

Zvolen naopak ťahá sériu troch prehier v rade, keď postupne nestačil na Spišskú Novú Ves 1:2, Nitru 2:8 a Poprad 2:3 po predĺžení. Aktuálne mu tak patrí 7. pozícia so ziskom 28 bodov.

Posledné vzájomné zápasy na ľade Prešova:
Prešov 5-4pp Zvolen
Prešov 3-2pp Zvolen
Prešov 2-5 Zvolen
Prešov 4-1 Zvolen
Prešov 2-3 Zvolen
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 22. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)
dnes 14:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)