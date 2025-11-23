ONLINE: HC Prešov - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.11.2025 o 16:00
22. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 22. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Prešov a HKM Zvolen.
Prešovu sa na domácom ľade v posledných zápasoch darí, keď uspel v troch zo štyroch zápasov. Po víťazstve nad Banskou Bystricou 4:1 síce prišla porážka so Žilinou, napokon ale porazili aj Michalovce 4:3 či Spišskú Novú Ves 4:2.
Zvolen naopak ťahá sériu troch prehier v rade, keď postupne nestačil na Spišskú Novú Ves 1:2, Nitru 2:8 a Poprad 2:3 po predĺžení. Aktuálne mu tak patrí 7. pozícia so ziskom 28 bodov.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Prešova:
Prešov 5-4pp Zvolen
Prešov 3-2pp Zvolen
Prešov 2-5 Zvolen
Prešov 4-1 Zvolen
Prešov 2-3 Zvolen
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.