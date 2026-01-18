Slovan natiahol svoju víťaznú šnúru, posila Spišiakov si otvorila strelecký účet hetrikom

Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na päť zápasov. V nedeľnom stretnutí 40. kola zdolali domácu Duklu Trenčín 6:1.
Trenčania prehrali siedmy zápas za sebou a z uplynulých pätnástich duelov vyhrali len dva.
Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa v drese hostí blysol slovenský reprezentant Samuel Takáč.
„Belasí“ si udržali na čele tabuľky osembodový náskok na druhú Nitru, ktorá zvíťazila na ľade Popradu 5:2 a pripísala si štvrtú výhru za sebou. Popradčania sú na 6. priečke s náskokom piatich bodov na Liptovský Mikuláš.
Spišská Nová Ves uspela na ľade HKM Zvolen 5:2 a domácim ukončila sériu piatich víťazstiev, keď štyrmi gólmi v druhej tretine otočila skóre vo svoj prospech.
„Rysy“ tak zdolali „rytierov“ aj v treťom vzájomnom stretnutí v sezóne a posunuli sa mimo barážových priečok. Carter Savoie si otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži a hneď sa blysol hetrikom, pričom pridal aj jednu asistenciu.
Gólové manko zmazala aj Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch, hoci prehrávala po dvoch tretinách 0:3.
Hostia z východu republiky zaknihovali piatu prehru za sebou, avšak s „baranmi“ bodovali aj tretíkrát v sezóne.
Košice zvíťazili nad Prešovom 4:2. Pre „oceliarov“ to bol druhý triumf z uplynulých šiestich zápasov a upevnili si pozíciu v prvej šestke tabuľky. Nováčikovi sa nepodarilo prvýkrát v sezóne vyhrať v troch zápasoch za sebou.
Prešov má na poslednom mieste tabuľky 36 bodov a 11-bodovú stratu na Trenčín, ktorý klesol na 11. priečku.
Žilina vyhrala v domácom dueli nad Liptovským Mikulášom 3:2. Zverenci Milana Bartoviča dokázali zdolať svojho nedeľného súpera na tretí pokus.
V tabuľke sa držia na tretej priečke, pričom štvrtá Banská Bystrica a piate Košice strácajú štyri body. Obaja však majú zápas k dobru. Liptákom patrí siedme miesto.
Tipsport liga - 40. kolo:
Dukla Trenčín - Slovan Bratislava 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 15. Hudec (Krajč) – 6. Solenský (Takáč), 8. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 23. R. Varga (Takáč, Dmowski), 30. Dmowski (Elson, Pecararo), 41. Takáč (Královič), 46. Varga (Pecararo, Takáč)
Košice - Prešov 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Góly: 8. Havrila (Plochotnik, Rogoň), 20. Mikúš (Petráš, Rosandič), 52. Petráš (A. Bartoš), 53. Lunter (Šedivý, Chovan) - 8. Bačo (Brincko, Ullman), 9. Chalupa (Avcin, Hain)
Banská Bystrica - Michalovce 5:4 sn (0:1, 0:2, 4:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 41. Šoltés (Myklucha, R. Faith), 44. Messner (Tomka, Žabka), 58. Faith (Turnbull, Myklucha), 59. Šoltés (Valach, Turnbull), rozh. nájazd M. Valach – 3. Hrabčák (A. Varga, Lichanec), 29. J. Martel (Welsh), 30. Fominykh (Šmida), 55. Matta (Šmída)
Zvolen - Spišská Nová Ves 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)
Góly: 6. Jääskeläinen (Cassels, Durandeau), 19. Šramaty (Kudrna, Macek) – 22. Savoie (Stas, Viedenský), 24. Savoie (D. Martel, A. Žiak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac), 37. G. Hain (Romaňák, Števuliak), 60. D. Martel (Viedenský, Savoie)
Žilina - Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Góly: 30. Chicoine (Tkáč), 56. Chicoine (Korczak), 60. Ranford – 2. Farren (Sukeľ, Flood), 40. Záborský (Farren, Tritt)
Poprad - Nitra 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 36. Suchý (Török, Výhonský), 56. Urbánek (Šotek, Bjalončík) - 9. Vitaloš (Čederle), 26. Jackson (Chrenko, Kostenko), 37. Paulovič (Passolt, Kalman), 50. Krištof (Osburn, Lawrence), 53. Jackson
