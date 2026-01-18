Slovan natiahol svoju víťaznú šnúru, posila Spišiakov si otvorila strelecký účet hetrikom

Hokejisti HC Slovan Bratislava.
Hokejisti HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
18. jan 2026
Pozrite si súhrn výsledkov 40. kola Tipsport ligy.

Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na päť zápasov. V nedeľnom stretnutí 40. kola zdolali domácu Duklu Trenčín 6:1.

Trenčania prehrali siedmy zápas za sebou a z uplynulých pätnástich duelov vyhrali len dva.

Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa v drese hostí blysol slovenský reprezentant Samuel Takáč.

„Belasí“ si udržali na čele tabuľky osembodový náskok na druhú Nitru, ktorá zvíťazila na ľade Popradu 5:2 a pripísala si štvrtú výhru za sebou. Popradčania sú na 6. priečke s náskokom piatich bodov na Liptovský Mikuláš.

Spišská Nová Ves uspela na ľade HKM Zvolen 5:2 a domácim ukončila sériu piatich víťazstiev, keď štyrmi gólmi v druhej tretine otočila skóre vo svoj prospech.

„Rysy“ tak zdolali „rytierov“ aj v treťom vzájomnom stretnutí v sezóne a posunuli sa mimo barážových priečok. Carter Savoie si otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži a hneď sa blysol hetrikom, pričom pridal aj jednu asistenciu.

Gólové manko zmazala aj Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch, hoci prehrávala po dvoch tretinách 0:3.

Hostia z východu republiky zaknihovali piatu prehru za sebou, avšak s „baranmi“ bodovali aj tretíkrát v sezóne.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Košice zvíťazili nad Prešovom 4:2. Pre „oceliarov“ to bol druhý triumf z uplynulých šiestich zápasov a upevnili si pozíciu v prvej šestke tabuľky. Nováčikovi sa nepodarilo prvýkrát v sezóne vyhrať v troch zápasoch za sebou.

Prešov má na poslednom mieste tabuľky 36 bodov a 11-bodovú stratu na Trenčín, ktorý klesol na 11. priečku.

Žilina vyhrala v domácom dueli nad Liptovským Mikulášom 3:2. Zverenci Milana Bartoviča dokázali zdolať svojho nedeľného súpera na tretí pokus.

V tabuľke sa držia na tretej priečke, pričom štvrtá Banská Bystrica a piate Košice strácajú štyri body. Obaja však majú zápas k dobru. Liptákom patrí siedme miesto.

Tipsport liga - 40. kolo:

Dukla Trenčín - Slovan Bratislava 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Góly: 15. Hudec (Krajč) – 6. Solenský (Takáč), 8. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 23. R. Varga (Takáč, Dmowski), 30. Dmowski (Elson, Pecararo), 41. Takáč (Královič), 46. Varga (Pecararo, Takáč)

Košice - Prešov 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Góly: 8. Havrila (Plochotnik, Rogoň), 20. Mikúš (Petráš, Rosandič), 52. Petráš (A. Bartoš), 53. Lunter (Šedivý, Chovan) - 8. Bačo (Brincko, Ullman), 9. Chalupa (Avcin, Hain)

Banská Bystrica - Michalovce 5:4 sn (0:1, 0:2, 4:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 41. Šoltés (Myklucha, R. Faith), 44. Messner (Tomka, Žabka), 58. Faith (Turnbull, Myklucha), 59. Šoltés (Valach, Turnbull), rozh. nájazd M. Valach – 3. Hrabčák (A. Varga, Lichanec), 29. J. Martel (Welsh), 30. Fominykh (Šmida), 55. Matta (Šmída)

Zvolen - Spišská Nová Ves 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)

Góly: 6. Jääskeläinen (Cassels, Durandeau), 19. Šramaty (Kudrna, Macek) – 22. Savoie (Stas, Viedenský), 24. Savoie (D. Martel, A. Žiak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac), 37. G. Hain (Romaňák, Števuliak), 60. D. Martel (Viedenský, Savoie)

Žilina - Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Góly: 30. Chicoine (Tkáč), 56. Chicoine (Korczak), 60. Ranford – 2. Farren (Sukeľ, Flood), 40. Záborský (Farren, Tritt)

Poprad - Nitra 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 36. Suchý (Török, Výhonský), 56. Urbánek (Šotek, Bjalončík) - 9. Vitaloš (Čederle), 26. Jackson (Chrenko, Kostenko), 37. Paulovič (Passolt, Kalman), 50. Krištof (Osburn, Lawrence), 53. Jackson

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Slovan natiahol svoju víťaznú šnúru, posila Spišiakov si otvorila strelecký účet hetrikom
dnes 20:45
