ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 40. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.01.2026 o 17:00
40. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 40.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen v piatok zvíťazil v Košiciach jednoznačne 0:5 a natiahol svoju šnúru víťazných duelov na číslo päť. O toľkých víťazstvách v rade sa Rytierom zatiaľ túto sezónu ani nesnívalo. Zvolen už konečne začal stúpať aj v tabuľke a aktuálne je na ôsmej priečke, s päťbodovým náskokom pred Trenčínom, ale so štvorbodovou stratou na Liptovský Mikuláš. Dnešný súper Zvolena má v tabuľke o šesť bodov menej ako HKM, ale dva zápasy k dobru, takže sa v podstate jedná o ďalší domáci šesťbodový zápas.
Spišská Nová Ves naopak dva krát po sebe prehrala. Najprv v Poprade a v piatok aj doma s Nitrou po predĺžení. Oba vzájomné zápasy však proti Zvolenu túto sezónu zvládla lepšie. Najprv Spišiaci vyhrali po Zvolene 2:3 a neskôr doma tiež najtesnejšie 2:1. Spišiaci sú v podobnej pozícii ako Zvolen, bojujú ešte stále o priamy postup do play off a preto tiež potrebujú bodovať, ale či sa im to podarí proti nakopnutému Zvolenu, to uvidíme.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.