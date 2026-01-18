ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga, 40. kolo, nedeľa)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.01.2026 o 16:30
40. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 40. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Michalovce.
Bystričania sa po sérii deviatich víťazstiev v rade prezentovali dvoma porážkami, keď najskôr nestačili doma na Slovan Bratislava tesne 2:3, následne si z Liptovskému Mikuláša odniesli debakel 1:8. Na domácom ľade tak budú chcieť odčiniť hanebné zaváhanie z posledného kola. Naopak Michalovce natiahli sériu prehier na štyri stretnutia, keď postupne neuspeli s Popradom, Nitrou, Zvolenom a naposledy aj Prešovom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.