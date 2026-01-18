ONLINE: HC Košice - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC Prešov dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 40. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.01.2026 o 16:00
40. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
V 40. kole Tipsport ligy hostia Košice Prešov. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Košice sa nachádzajú na 5. priečke, na konte majú 65 bodov. Na štvrtú Banskú Bystricu strácajú jeden bod, pred šiestym Popradom majú náskok štyri body a zápas k dobru. Košičania vyhrali iba jeden z uplynulých piatich duelov, keď zdolali Liptovský Mikuláš 3:1. V minulom kole podľahli doma Zvolenu 0:5.
Prešovu patrí posledné 12. miesto, doposiaľ nazbieral 36 bodov. Na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca desať bodov a odohral o dva duely viac. Prešovčania však dokázali vyhrať tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole zvíťazili na ľade Michaloviec 3:1.
