ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 40. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.01.2026 o 15:30
40. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
V nedeľu je na programe 40. kolo Tipsport ligy. Domáca HK DUKLA Trenčín sa pokúsi zaskočiť rozbehnutý HC Slovan Bratislava. Zo štyroch doterajších vzájomných stretnutí mali navrch Bratislavčania, ktorí triumfovali až v troch prípadoch.
HK DUKLA Trenčín: Kríza Trenčanov pokračuje. Po piatkovom zápase s Popradom si pripísali šiestu prehru po sebe. V tabuľke sú síce na deviatom mieste, ale od baráže ich delí len jeden bod. Bodovú produktivitu má najlepšiu Kanaďan Phil Varone, ktorý získal 28 bodov (8G, 20A).
HK Slovan Bratislava: Slovanisti ťahajú štvorzápasovú šnúru výhier. Dôležité víťazstvo si pripísali proti Žiline, ktorú zdolali 2:1 po samostatných nájazdoch. Slovan je lídrom celej ligy a pred druhou Nitrou má osem bodový náskok. Body pribúdajú na konto Samuela Takáča, ktorý je so 40 bodmi najlepším hráčom tímu (14G, 26A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.