ONLINE: HK Poprad - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

HK Poprad - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 40. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 40. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|18. jan 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 40. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Nitra.

Hokejisti HK Poprad a HK Nitra dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 40. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
18.01.2026 o 16:00
40. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Dnes budeme sledovať hokejový zápas z Tipos ligy medzi HK Poprad a HK Nitra.

HK Poprad

Kamzicí sa po veľmi zlom úvode do sezóny rozohrali k výborným výkonom. Popradu aktuálne patrí 6. pozícia so ziskom 61 bodov a pozitívnym skóre 129:103. Domáci hokejisti odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Dukly Trenčín a po výbornom výkone brali tri body. Zvíťazili 3:1. Uvidíme ako sa bude domácim hráčom dariť proti minuloročnému finalistovi.

HK Nitra

Hostia z Nitry sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Nitre aktuálne patrí 2. pozícia so ziskom 72 bodov a pozitívnym skóre 134:102. Corgoni odohrali svoj posledný ligový zápas na pôde Spišskej Novej Vsi a po vyrovnanom priebehu sa tešili z víťazstva 3:2 po predĺžení. Nitra ťahá šnúru troch víťazstiev po sebe. Uvidíme či ju dnes dokáže predĺžiť.

dnes 14:30
