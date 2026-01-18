ONLINE: Vlci Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (40. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 40. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 40. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.01.2026 o 17:00
40. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 40. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK 32 Liptovský Mikuláš. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže tretie miesto so ziskom 69 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Bratislave so Slovanom 1:2 po sam. nájazdoch (gól Vlkov Galamboš). Najproduktívnejším hráčom Vlkov je kanadský útočník Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 40 kanadských bodov (17+23). Brankárskou jednotkou tímu je rovnako Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,22€.
Tímu z Liptovského Mikuláša patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné siedme miesto so ziskom 56 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci českého trénera Aleša Tottera vyhrali na domácom ľade nad Banskou Bystricou vysoko 8:1 (góly Mikuláša 2x Ferkodič, po jednom pridali Sukeľ, Robertson, Nespala, Fekiač, Vankúš a Cormier). Najproduktívnejším hráčom tímu je Dawson David Tritt, ktorý doposiaľ získal 30 kanadských bodov (11+19). Brankárskou jednotkou tímu je Michael Houser, ktorého úspešnosť zákrokov je 90,53%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezó1
16.11.2025 L. Mikuláš – Žilina 3:1
3.10.2025 Žilina – L. Mikuláš 1:3
Zápas sa teda v Žiline začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
