Slovan konečne zlomil takmer dvojročnú kliatbu. Lepšou sériou sa pýši len Nitra

Sportnet, TASR|12. okt 2025 o 22:39
Pozrite si súhrn výsledkov 11. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom súboji 11. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 3:2 a dosiahli ôsme víťazstvo za sebou.

Slovan zdolal Michalovce prvýkrát po deviatich vzájomných zápasoch. Na triumf čakal od štvrťfinále play-off v marci 2023.

Vďaka ďalším trom bodom poskočili s 24 bodmi na 3. miesto tabuľky. Preskočili Banskú Bystricu, "barani" prehrali na ľade lídra z Nitry 1:4. „Corgoni“ predĺžili víťaznú sériu na deväť zápasov.

Spišiaci prehrali v druhom zápase za sebou, doma podľahli Žiline 1:5. Pre Vlkov je to naopak tretie víťazstvo v sérii a vďaka nemu sa udržali na druhom mieste tabuľky s 25 bodmi. "Corgoni" ich majú 27, tretí Slovan 24 a štvrtá Banská Bystrica 21.

Hokejisti Popradu nezastavili sériu neúspechov, na ľade Liptovského Mikuláša prehrali 2:3 po predĺžení a pripísali si už deviatu prehru za sebou.

Pod vedením Jozefa Budaja, ktorý dočasne nahradil v sobotu odvolaného Jána Šimka, viedli 2:1 a mali blízko k víťazstvu, ale tri minúty pred koncom vyrovnal Martin Réway.

V predĺžení napokon rozhodol svojím druhým gólom v zápase Max Ferkodič, okrem gólu si pripísal aj asistenciu. Liptákom patrí v tabuľke 5. miesto s 20 bodmi.

Predposledný Prešov podľahol na ľade Zvolena 0:5 a pripísal si deviatu prehru z uplynulých 10 zápasov.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2025/26

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Carter Turnbull

Banská Bystrica

11

12

7

19

2.

Marc-Olivier Roy

Michalovce

11

2

15

17

3.

Róbert Varga

Slovan

11

7

8

15

4.

Samuel Takáč

Slovan

11

4

11

15

5.

Oleksii Myklukha

Banská Bystrica

11

3

11

14

Kanadské bodovanie Tipsport ligy

Tipsport liga - 11. kolo

HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 7. Rogoň (Rosandič, Bučko), 28. Rogoň (Havrila, Lamper) - 49. Ahl (Mikuš, Goljer).

HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Góly: 39. Žiak (Laferriere) – 4. Mucha (Chicoine, Kosmachuk), 6. Galamboš (Chicoine, Ranford), 38. Kolenič (Baláž), 48. Pobežal (Gachulinec, Baláž), 49. Kosmachuk (Diakov, Kolenič).

HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Góly: 2. Kytnár (Michnáč, A. Varga), 59. Svitana (Spodniak, Welsh) – 31. Šimun (Shinnimin, Solenský), 46. Elson (Takáč, Varga), 51. Takáč (Královič, Varga).

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0)

Góly: 1. Ferkodič (Sukeľ), 57. Réway (Ferkodič, Fekiač). 63. Ferkodič (Tritt) – 4. Cracknell (Bjalončik, Fereta), 36. Calof (Sproul, Cracknell).

HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 9. Passolt (Čederle, Krištof), 14. Lacka (Čederle, Stacha), 45. Paulovič (Passolt, Osburn), 60. Passolt (Bubela, Kováč) – 17. Faith (Turnbull, Myklucha).

HKM Zvolen - HC Prešov 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Góly: 17. Jääskeläinen (Valach, Troock), 26. Jääskeläinen (Valach, Troock), 28. Šramaty (Kudrna, Hecl), 36. Lunter (Hecl, Brejčák), 53. Hecl (Kudrna, Valach).

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

