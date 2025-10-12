ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 16:30
11. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Prajem príjemné nedeľné popoludnie. V 11. kole Tipsport ligy hostí Dukla Michalovce mužstvo HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 16:30.
Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste, na konte majú 7 bodov. Na deviaty Zvolen strácajú päť bodov, pred jedenástym Prešovom majú jednobodový náskok. Michalovčania vyhrali dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 3:2 po predĺžení, rozhodol Martel.
Slovanu patrí 4. priečka so ziskom 21 bodov. Má rovnaký počet bodov ako tretia Banská Bystrica, pred piatym Liptovským Mikulášom má trojbodový náskok. Belasí vyhrali sedem duelov v rade, v minulom kole zvíťazili doma nad Liptákmi 6:5 po samostatných nájazdoch, rozhodol Varga.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.