ONLINE: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 17:00
11. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 11. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Nitra a HC MONACObet Banská Bystrica.
Nitra je aktuálnym lídrom tabuľky, keď má na svojom konte už 24 bodov so skóre 32:23. Ťahá zároveň už osemzápasovú sériu víťazstiev, pričom si naposledy poradila s Prešovom 4:0. Zdolala aj Zvolen, Poprad, Spišskú Novú Ves, Košice, Michalovce, Liptovský Mikuláš či Slovan Bratislava.
Banská Bystrica sa stala posledným neporazeným tímom v aktuálnom ročníku Tipsport ligy, no po vynikajúcej bilancii sa výsledkovo prepadla. Po nevydarenom zápase so Slovanom Bratislava (4:5pp), kedy prišla o trojgólové vedenie počas jedného oslabenia, nedokázala uspieť ani na ľade Liptovského Mikuláša (3:4) či následne doma proti Michalovciam (3:4). Sériu prehier však prerušila s Košicami, ktoré porazila tesne 3:2 a na ktoré nadviazala následne aj doma so Spišskou Novou Vsou (5:2).
Posledné vzájomné zápasy na ľade Nitry:
Nitra 5-2 Banská Bystrica
Nitra 3-2pp Banská Bystrica
Nitra 2-3pp Banská Bystrica
Nitra 3-5 Banská Bystrica
Nitra 10-1 Banská Bystrica
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.