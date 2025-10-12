ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 16:00
11. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní zápasu Tipsport ligy medzi HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci sa po rozpačitom začiatku sezóny dostávajú do slušnej formy. Posledný zápas na ľade Banskej Bystrice im však absolútne nevyšiel. Prehrali jasne 2:5. Spišiakom patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 14 bodov a negatívnym skóre 22:28. Dnes proti ním stojí mimoriadne náročný súper zo Žiliny.
Vlci Žilina
Zverenci Milana Bartoviča sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 22 bodov a veľmi pozitívne skóre 29:18. Vlkom patrí aktuálne 2. pozícia. V poslednom kole si to Vlci rozdali s Oceliarmi z Košíc a po výbornom výkone zvíťazili 5:2. Dnes sa očakáva veľmi dobrý a ofenzívny hokej. Uvidíme ako to bude napokon vyzerať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.