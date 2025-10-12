ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 15:00
11. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Želám pekné popoludnie všetkým fanúšikom hokeja! V tomto online textovom prenose vám prinesieme dôležité informácie zo zápasu medzi HK Košice a HK DUKLA Trenčín. V minulej sezóne sa tieto dva tímy stretli vo štvrťfinále play-off, kde Košičania zvíťazili celkovo 4:2 na zápasy.
HK Košice: Oceliari hrajú v tomto ročníku bez legionárov. Momentálne im patrí v tabuľke 7. miesto so ziskom 15 bodov. Na svojho súpera z Trenčína strácajú len jeden bod. Košičania v minulom kole nestačili na Žilinčanov, ktorým podľahli 2:5. Najproduktívnejším hráčom Košíc je obranca Mislav Rosandič s 13 asistenciami.
HK DUKLA Trenčín: Trenčanov postihla menšia kríza. Ďalší dobre rozohraný zápas prehrali, tento raz s Michalovcami, keď vyhrávali 2:1 a dvadsaťdva sekúnd pred koncom inkasovali gól. Následne v predĺžení rozhodli Michalovčania a uchmatli si extra bod. Vojaci tak ťahajú negatívnu sériu troch prehier za sebou. V tabuľke sú na 6. priečke a majú na konte 16 bodov. Jordy Bellerive má 8 kanadských bodov za 6 gólov a 2 asistencie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.