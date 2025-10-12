ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Poprad dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 17:00
11. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 11. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí HK Poprad. Úvodné buly je naplánované na 17:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 18-timi bodmi. Sériu štyroch víťazných zápasov im prerušil v piatok Slovan Bratislava, keď na jeho ľade prehrali 6:5 po samostatných nájazdoch. Myslím, že fanúšikovia Liptákov môžu byť so začiatkom sezóny spokojní, čo sa môže prejaviť aj v návštevnosti, ktorá je na Liptove zatiaľ veľmi slabá.
HK Poprad
Popradu nevychádza vstup do nového ročníka, keď po 10 odohraných kolách sú v tabuľke na poslednom mieste so ziskom štyroch bodov, 3 body získali za víťazstvo v 2. kole s Michalovcami a 1 bod v 9. kole za prehru v predĺžení na ľade Slovana Bratislava. Posledná prehra Popradčanov 1:6 na domácom ľade so Zvolenom a nepresvedčivé výkony od začiatku sezóny boli dôvodom ukončenia spolupráce s hlavným trénerom Jánom Šimkom.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš figuruje na 5. priečke s 18-timi bodmi. Sériu štyroch víťazných zápasov im prerušil v piatok Slovan Bratislava, keď na jeho ľade prehrali 6:5 po samostatných nájazdoch. Myslím, že fanúšikovia Liptákov môžu byť so začiatkom sezóny spokojní, čo sa môže prejaviť aj v návštevnosti, ktorá je na Liptove zatiaľ veľmi slabá.
HK Poprad
Popradu nevychádza vstup do nového ročníka, keď po 10 odohraných kolách sú v tabuľke na poslednom mieste so ziskom štyroch bodov, 3 body získali za víťazstvo v 2. kole s Michalovcami a 1 bod v 9. kole za prehru v predĺžení na ľade Slovana Bratislava. Posledná prehra Popradčanov 1:6 na domácom ľade so Zvolenom a nepresvedčivé výkony od začiatku sezóny boli dôvodom ukončenia spolupráce s hlavným trénerom Jánom Šimkom.