ONLINE: HKM Zvolen - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HC Prešov dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Prešov dnes LIVE (hokej, 11. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.10.2025 o 18:00
11. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 11.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC Prešov. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po dvoch tesných prehrách 2:3 so Spišskou a s Nitrou v piatok opäť bodoval naplno, keď zvíťazil v Poprade vysoko 1:6. Do zostavy HKM sa vrátil aj Hecl a aj Kudrna a hneď to bolo na výkone Rytierov cítiť. V aktuálnej tabuľke ale stále patrí Zvolenu iba deviate miesto. Dvojbodovú stranu na Spišiakov alebo trojbodovú na Košice môžu stiahnuť už dnes proti nováčikovi z Prešova.
Prešov sa podobne ako Poprad trápi. Prehrali tri zápasy v rade, strelili iba jediný gól Spišiakom a z posledných troch stretnutí majú skóre 1:12. Je teda úplne jasné, kde ich tlačí topánka. Efektivita, koncovka a proste Šarišanom chýbajú góly. Uvidíme koľko sa im ich podarí streliť dnes vo Zvolene.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.