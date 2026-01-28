Veľká zmena v nominácii Slovenska. Hrivík je zranený, nahradí ho iný center

Slovenský útočník Marek Hrivík nebude štartovať na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine.
Kapitána bronzového tímu z hier v Pekingu 2022 vyradilo zranenie lakťa. V nominácii ho nahradil Lukáš Cingel, na jeho miesto medzi náhradníkmi sa zaradil Miloš Roman.
Žiadosť o zmenu bola zaregistrovaná, aktuálne podlieha schváleniu na úrovni Slovenského olympijského a športového výboru a tiež Medzinárodného olympijského výboru.
Útočník Vítkovíc Marek Hrivík bol dlhší čas v komunikácii s vedením národného tímu aj s hlavným trénerom Vladimírom Országhom. So zraneným lakťom, ktorý ho napokon vyradil z účasti pod piatimi kruhmi, laboroval už dlhší čas.
„Marek mal problémy už od Vianočného Kauflandu Cupu. Aj hral, aj nehral, boli sme pravidelne v kontakte. Bohužiaľ, v posledných dňoch sa jeho zdravotný stav zhoršil. Vypadol nám z olympijskej nominácie, nahradil ho Lukáš Cingel,“ uviedol hlavný kouč Vladimír Országh.
Na skúseného Cingela, ktorý patrí k oporám Komety Brno v českej extralige, padla voľba aj vzhľadom na to, že je center a univerzálne využiteľný hráč do viacerých herných a štandardných situácií.
Boli aj ďalší hráči, ktorí prichádzali do úvahy
Medzi náhradníkmi mal k dispozícii troch útočníkov – Cingela, Marka Daňa a Kristiána Pospíšila. „Boli aj ďalší hráči, ktorí prichádzali do úvahy.
Hrivík je však typický center rovnako ako Cingel, pričom herne sú si dosť podobní. Obaja sú defenzívnejšie ladení, samozrejme, Cingel je využiteľný aj v oslabeniach.
Preto naňho padla prvá voľba. Daňo či Pospíšil hrávajú viac na krídle. Prioritne sme potrebovali vymeniť post centra za centra, ktorý túto pozíciu hráva pravidelne aj v klube a cíti sa v nej ako doma,“ ozrejmil Országh.
Cingel patrí k oporám Komety Brno. V drese obhajcov českého titulu odohral v tejto sezóne 40 zápasov, v ktorých si pripísal 13 bodov za osem gólov a päť asistencií.
Bude to zážitok
„Veľmi ma potešila správa od trénera. Olympiáda je raz za štyri roky, je to vrchol pre každého športovca. Veľmi sa na to teším, nielen na tú skúsenosť, ale aj na všetko okolo. Bude to zážitok, neviem sa dočkať,“ uviedol pre Hockey Slovakia 33-ročný útočník.
Slovenská hokejová reprezentácia odletí do dejiska hier v Miláne so šiestimi náhradníkmi, zoznam čakateľov spomedzi útočníkov doplnil Roman z Třinca.