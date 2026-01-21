    Zmena v americkej nominácii. Hráča Floridy musí nahradiť úradujúci majster sveta

    21. jan 2026 o 19:20
    Obrancu zasiahol puk do kľúčnej kosti počas zápasu pod holým nebom.

    Americký obranca Seth Jones sa pre zranenie nepredstaví na hokejovom turnaji na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Minuloročného víťaza Stanleyho pohára s Floridou Panthers nahradil v 25-člennej nominácii Jackson LaCombe.

    Jonesa zasiahol puk do kľúčnej kosti počas zápasu pod holým nebom proti New Yorku Rangers.

    Od 2. januára preto v NHL nenastúpil ani raz. Obranca Floridy mal byť v kádri jedným z mála hráčov, ktorí neboli súčasťou tímu aj na vlaňajšom Turnaji štyroch krajín.

    LaCombe, ktorý pôsobí v Anaheime Ducks, pomohol minulý rok Američanom ukončiť dlhoročné čakanie na titul majstrov sveta.

    USA odohrajú prvý duel na olympijskom turnaji 12. februára proti Lotyšsku.

    Zápasy USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    dnes 19:20
