Strieľa góly, dosiahol nový rekord a nepoľavuje. Slafkovský má formu, akú ešte nemal

Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary.
Juraj Slafkovský v zápase Montreal - Calgary. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
Martin Turčin|1. feb 2026 o 09:25
Slovenský útočník strelil prvýkrát v kariére 21 gólov.

„V súčasnosti sa cítim na ľade lepšie, ako kedykoľvek predtým," hovoril Juraj Slafkovský na začiatku januára.

Nebol to len jeho pocit, ale hovoria to aj čísla. V prvom miesiaci kalendárneho roka 2026 odohral 16 zápasov, v ktorých nazbieral 16 bodov (8+8).

V noci Slafkovský strelil 21. gól v sezóne. Vytvoril si nové osobné maximum v počte gólov zo sezóny 2023/24.

Je to prvýkrát od 2019/20, kedy Slovák v NHL strelil viac ako 20 gólov. Vtedy sa to podarilo Tomášovi Tatarovi, tiež v drese Canadiens.

Do konca ročníka zostáva Montrealu odohrať ešte 27 zápasov a Slafkovský svoj rekord môže ešte podstatne navýšiť.

Ak by pokračoval v podobnej streleckej forme, na konci ročníka by mal na konte 31 gólov a 65 bodov.

Rekordný gól strelil Slafkovský do siete Buffala, jeho obľúbeného súpera. Presadil sa počas presilovej hry z jeho zvyčajnej pozície v predbránkovom priestore.

VIDEO: 21. gól Juraja Slafkovského v sezóne

Pred dovŕšením 22 rokov strelil Slafkovský už 63 gólov. V historických štatistikách Montrealu prekonal Henriho Richarda (62 gólov). Pred ním je už iba Stéphane Richer, ktorý dokázal skórovať až 91-krát.

Slafkovský nazbieral v 55 zápasoch prebiehajúcej sezóny 44 kanadských bodov (21+23).

V základnej časti NHL doteraz nazbieral celkovo 154 bodov (63+92) a vyrovnal výkon Stephanea Richera na 2. mieste v bodovaní hráčov Canadiens do 22 rokov.

Viac kanadských bodov do dovŕšenia tohto veku nazbieral iba Richard (163).

Štatistiky Juraja Slafkovského.
Štatistiky Juraja Slafkovského. (Autor: Sportnet/SofaScore)

Má streleckú formu

Pred gólom proti Buffalu Slafkovský využil svoju šikovnosť a efektne sa odpútal od protihráčov. Skórovať dokázal aj napriek tomu, že v jeho blízkosti boli až traja.

V tejto sezóne strelil už mnoho podobných gólov.

Za jeho novým rekordom je strelecká forma, akú v kariére ešte nemal.

Slafkovský má 18,4-percentnú úspešnosť streľby, druhú najlepšiu spomedzi hráčov Montrealu, ktorí odohrali aspoň 25 zápasov. Pred ním je už iba Cole Caufield, najlepší strelec Canadiens (19,4 percent, 32 gólov).

Strelecká mapa Juraja Slafkovského.
Strelecká mapa Juraja Slafkovského. (Autor: MoneyPuck)

Až 15 gólov z 21 strelil Slafkovský pomocou tzv. „snap shot", ktorá kombinuje prvky príklepu a švihu a je mimoriadne rýchla.

Tri presné zásahy zaznamenal strelou švihom, dva príklepom. Raz skóroval vďaka tečovaniu puku.

Slafkovský sa zlepšil v podstatnej metrike, ktorá prispieva k streleniu gólov - početnosti streľbe.

V prvej sezóne mal v 39 zápasoch 42 striel. Vtipkoval, že aj mama mu píše, aby viac strieľal.

V ročníku 2023/24, v ktorom strelil 20 gólov, vystrelil priemerne na bránku 1,85 strely na zápas, v aktuálnej sezóne je 2,07 striel na zápas.

Dokopy ohrozil bránku súperov 114 strelami, čo je tretí najvyšší počet v tíme Canadiens. Proti Buffalu mal až sedem striel na bránku, najviac z hráčov v zápase. O dve viac ako Caufield, ktorý strelil dva góly.

Má viac slobody, tvrdí expert

Štatistiky jasne ilustrujú, že Slafkovský je lepší hráč. V aktuálnom období herne aj bodovo pookrial.

„Po jeho prvej sezóne som napísal niekoľko stĺpčekov, že ešte nie je pripravený na NHL. Vyzeral stratený v obrannom pásme, hra bola preňho príliš rýchla.

Tréner St. Louis však nedávno povedal, že hra sa pre neho spomalila, a to preto, že sa viac hýbe, viac korčuľuje a je rýchlejší," uviedol nedávno pre Sportnet expert Stu Cowan.

Pomohol mu aj fakt, že v decembri ho tréner St. Louis preradil do druhej formácie. Odvtedy trojica Slafkovský - Ivan Demidov - Oliver Kapanen zabezpečila pre Montreal až 67 bodov.

„Nechcem povedať, že Slafkovský má v druhom útoku úplnú voľnosť, ale má viac slobody – a hlavne viac zodpovednosti v tejto lajne, než mal v prvej. A tú zodpovednosť prijal. Myslím si, že ho baví byť lídrom tejto formácie," dodal Cowan.

Na začiatku sezóny Slafkovský hovoril o tom, že chce byť lídrom tímu, nielen o tom hovoriť.

„Smerujem k tomu, ale musím ďalej pracovať, posúvať sa. Určite viem byť ešte lepší," povedal v januári.

Teraz sa dá povedať, že lídrom Montrealu sa už stal.

Zo Slafkovského je komplexný hráč, ktorý vie využívať svoju postavu, v ofenzíve je kreatívny, silný na puku a čo je hlavné, pravidelne boduje.

Všetky spomenuté fakty prispievajú k tomu, že aktuálne vidíme najlepšiu verziu Juraja Slafkovského. 

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Buffalo

NHL

