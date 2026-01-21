Kto z nich je lepší? McDavid a MacKinnon sa predbiehajú v genialite, teraz idú proti svetu

Keď hráte videohru NHL na najľahšej úrovni, všetko je jednoduchšie, rýchlejšie a môžete si dovoliť viac.
Pri sledovaní dvoch najväčších hokejových hviezd súčasnosti to vyzerá podobne.
Connor McDavid a Nathan MacKinnon sú dvaja fenoméni súčasnosti, ktorí si z NHL spravili vlastnú ligu.
Draftové jednotky z rokov 2015 a 2013 sa stali tvárami svojich mužstiev, predvádzajú skvelé výkony a sú najlepšími hokejistami sveta.
Štatistika
Connor McDavid
Nathan MacKinnon
Ďalší hráč v poradí
Body
85
85
73 (Nikita Kučerov)
Góly
30
38
29 (Jason Robertson)
Asistencie
55
47 (4.)
49 (Nikita Kučerov)
Body na zápas
1,67
1,81
1,66 (Nikita Kučerov)
Connor McDavid – rýchlosť z neho robí kráľa
Rýchlosť, neuveriteľná práca s hokejkou, tvorivosť na obmedzenom priestore a opäť rýchlosť, zručnosť a všetko dohromady.
Ťažko opísať slovami výkony Connora McDavida. Dominuje a svojich spoluhráčov robí lepšími.
Na zhodnotenie jeho hry si nestačí pozrieť jeho štatistiky alebo prečítať tento článok. Obraz človek získa, keď si pozrie zápas Edmontonu.
Kapitán mužstva neostane nepovšimnutý. V súčasnej forme sa jeho úroveň vymyká z normálu.
Najlepší obrancovia na svete proti nemu často vyzerajú len ako tréningové prekážky. Nemá problém presadiť sa, obísť ich, skórovať.
Jeho výsadou je extrémna rýchlosť, v ktorej dokáže skvele kontrolovať puk. Maximálna rýchlosť, ktorú počas sezóny dosiahol, bola 24,61 míľ za hodinu (39,4 km/h). Je to najvyššia rýchlosť dosiahnutá v aktuálnej sezóne NHL.
Rýchlosťou nad 22 míľ za hodinu (35,2 km/h) korčuľoval počas tejto sezóny už 95-krát.
Čo je už teraz viac ako počas celého minulého ročníka, keď túto rýchlosť dosiahol 83-krát a spolu s MacKinnonom viedli v tejto štatistike.
Teraz je v rýchlostných štatistikách McDavid ďaleko od konkurentov. Druhý v počte šprintov nad 22 míľ za hodinu je Owen Tippett, má ich 31. Teda o 64 menej ako líder Edmontonu.
VIDEO: Asistencia McDavida na gól Podkolzina
McDavid ťahal od 5. decembra až do 14. januára 20-zápasovú bodovú šnúru. MacKinnona, ktorý vyzeral byť na čele tabuľky neohrozený, začal neúprosne stíhať a teraz sú vyrovnaní.
Kapitán Edmontonu mal počas svojej šnúry až sedem zápasov, v ktorých zaznamenal aspoň tri body. Výrazná je výhra 5:1 nad Calgary, ku ktorej prispel piatimi asistenciami alebo hetriky proti Seattlu aj Nashvillu.
Počas týchto 20 zápasov zaznamenal 46 bodov. NHL viedol v tomto období v góloch (19) aj asistenciách (27).
46 bodov nazbieralo v minulej sezóne 154 hráčov súťaže. Sú to už veľmi kvalitní hráči, ktorí majú pevné miesto v profilige a vedia si aj dobre zarobiť.
McDavid dokázal získať 46 bodov za štvrtinu sezóny.
Magazín TheAthletic porovnal jeho sériu so Sidneym Crosbym, ktorý v roku 2011 bodoval 25-krát za sebou a získal 50 bodov. Šnúra kapitána Edmontonu je podľa TheAthletic ešte výnimočnejšia ako séria lídra Pittsburghu.
Analytické hľadisko a pokročilé štatistiky len potvrdzujú, že súčasná forma McDavida je unikátna. Aj keď pri ňom sme si na časté highlighty už zvykli, to, čo predvádza v súčasnosti, je aj nad jeho normál.
VIDEO: Najlepšie akcie McDavida v sezóne 2025/26
Svojou hrou ukazuje, že na ľade je stále kráľ.
McDavid sa stal len štvrtým hráčom v modernej ére NHL, ktorý bodoval 20-krát v rade.
Bod nezískal až proti Islanders pri prehre 0:1. Stopkou bol brankár Iľja Sorokin. McDavid odohral viac ako 25 minút, ale nestačilo to.
Kanadský fenomén hrá výborný obojsmerný hokej. V minulosti viacerí kritizovali jeho defenzívnu hru, ale aj v tej sa polepšil.
S ním na ľade má Edmonton v hre 5 na 5 viac ako 57,8 percent očakávaných gólov a takmer 56 percent striel na bránu.
Hru Oilers povyšuje na novú úroveň aj v presilovkách. Gól dajú takmer v každej tretej (32,6 %), čo je jednoznačne najlepšie v celej NHL.
MacKinnon – triafa menej žŕdok a je z neho elitný strelec
Nathan MacKinnon si tiež zaslúži veľkú pochvalu. V zostrihoch sa takisto objavuje pravidelne, jeho jedinečná kombinácia skvelého korčuľovania, rýchlosti, kontroly puku a sily prináša ovocie.
Rovnako ako McDavid má na konte 85 bodov, pričom odohral o štyri zápasy menej.
S 38 gólmi má v tabuľke strelcov osemgólový náskok pred druhým McDavidom. Už teraz prekonal svojich 32 gólov z minulej sezóny a mieri za ziskom Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže.
Súčasným tempom by sezónu ukončil so 66 strelenými gólmi. V tomto storočí ich strelil v jednej sezóne len Auston Matthews – 69 v ročníku 2023/24.
Keď sa MacKinnona novinári opýtali, čo sa zmenilo oproti minulej sezóne, povedal, že triafa menej žŕdok.
Má pravdu, jeho slová potvrdzujú aj štatistiky. Sezóna 2024/25 v podaní MacKinnona vytvorila v histórii NHL rekord v počte trafených žŕdok – zasiahol ich až 22-krát a raz trafil aj hornú.
V aktuálnej sezóne zasiahol konštrukciu bránky len štyrikrát.
Väčšia strelecká efektivita (17,1-percentná úspešnosť streľby) pomohla kanadskému útočníkovi dosiahnuť už svoj 1100. bod v kariére. Podarilo sa mu to ako 70. hráčovi v NHL.
Jeho sezóna sa dá tiež označiť slovom dominancia.
"Nepozerám sa na to, chcem hrať dobre a pomôcť tímu. Nijak špeciálne si to neužívam," hovoril o svojom míľniku MacKinnon.
Spomedzi aktívnych hráčov je len desiaty, ktorý na túto hranicu dosiahol. Connor McDavid to zvládol ešte pred ním, má 1167 bodov.
VIDEO: 1100. bod Nathana MacKinnona v NHL
Podľa modelu HockeyStatCards je práve MacKinnon najlepším hráčom súčasnej sezóny. Jeho rating je +22,7. Druhý McDavid má hodnotenie +18,4.
Pre kontext a zvýraznenie dominancie dodáme, že desiaty najlepší hráč celej súťaže má v tejto štatistike hodnotenie +12,5. Rozdiel je výrazný. Nad +15 je okrem MacKinnona s McDavidom len Cale Makar (+17,1).
K vysokému hodnoteniu prispieva fazóna, ktorú Colorado zažíva. V hre 5 na 5 s MacKinnonom na ľade „lavíny“ strelili 65 gólov a inkasovali len 19. Pomer strelených gólov tak činí až 77,4 percent. Takéto vysoké číslo je absolútne nad hranicou bežného pomeru.
V očakávaných góloch je toto číslo nižšie a realistickejšie. Avalanche majú s MacKinnonom 56,7 percent očakávaných gólov.
Kde vzniká tento rozdiel?
Colorado so svojím lídrom dosahuje vysokú streleckú efektivitu a má aj výbornú pomoc od brankárov. Keď je hráč s číslom 29 na ľade, premenia takmer 14 percent svojich striel a brankári zastavia 94,7 percent striel súperov.
Práve Nathan MacKinnon je výrazným strojcom úspechu celého mužstva. Jeho bojovnosť je na ľade zrejmá. Vracia sa dozadu, neúnavne berie puky, korčuľuje s nimi svojím typickým štýlom a v ofenzíve tvorí zázraky. Robí radosť spoluhráčom a aj divákom.
Kto je lepší?
Dajú sa vôbec títo hráči porovnávať? Obaja dosahujú absolútne elitnú úroveň a využívajú na to svoju zručnosť a rýchlosť. Navzájom sa motivujú k lepším výkonom.
Ak by tu nebol McDavid, MacKinnon by jasne mieril za Art Trophy pre najproduktívnejšieho hráča. Ak by tu nebol MacKinnon, k trofeji by mal vydláždenú cestu práve McDavid.
Teraz sú tu obaja a o trofej ešte môžu zviesť urputný boj. MacKinnon má tempo na 148 bodov, McDavid na 136. Obaja sú však momentálne na čísle 85 a magickú stovku môžu prekonať už v najbližších desiatich zápasoch.
Hranicu 150 bodov prekonal v tomto storočí len jediný hráč – Connor McDavid, ktorý v sezóne 2022/23 zaknihoval 153 bodov. Maximum MacKinnona je z ročníka 2023/24 a má hodnotu 140 bodov.
Ich jazda bude v najbližších mesiacoch pútať pozornosť.
Pri pohľade na ich štatistiky jasne vidno, že častejšie zbierajú trojbodové zápasy ako tie bez bodu.
Connor McDavid odohral desať zápasov, v ktorých získal aspoň tri body a len osem, v ktorých nebodoval. Na konte má aj päťbodový duel a dva hetriky.
MacKinnon má až 14 stretnutí s aspoň troma bodmi a deväť zápasov bez bodu. Takisto odohral jeden päťbodový duel. Na hetrik stále čaká, ale dvanásťkrát dal dva góly.
McDavid síce nemal najlepší začiatok, ale zdá sa, že je späť a ukazuje, že titulu najlepšieho hráča sveta sa zatiaľ len tak nevzdá. Keď hrá na svojej najvyššej úrovni, nikto sa mu nedokáže vyrovnať.
Práve MacKinnon má k tomu v súčasnosti určite najbližšie a jeho herné kvality dosahujú takisto nevídanú úroveň. Má vynikajúcu sezónu a bojuje o Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča sezóny aj o Art Ross Trophy pre toho najproduktívnejšieho.
Je však potrebné dodať, že MacKinnon hrá v lepšom tíme. Colorado Avalanche odskočilo od zvyšku ligy. Na čele Západnej konferencie má 76 bodov a pred druhým Dallasom náskok 11 bodov.
Po 47 zápasoch majú na konte 34 výhier, iba päť prehier a osem prehier po predĺžení. Znamená to, že získali viac ako 80 percent zo všetkých možných bodov.
Edmonton je takisto kvalitný tím, ale za celkovou kvalitou kádra Colorada zaostáva. „Olejári“ v súčasnej sezóne strelili 171 gólov a McDavid mal podiel na 85 z nich – teda takmer na presnej polovici. V tejto štatistike je najlepší v celej lige.
MacKinnon sa podieľal na 44,7 percentách gólov svojho mužstva.
Dalo by sa len špekulovať, kde by Edmonton a Colorado boli bez svojich najväčších hviezd.
Obe mužstvá majú aj ďalších výborných hráčov. Za zmienku stojí Draisatil a Bouchard z Oilers a Nečas s Makarom z Avalanche.
Lídri mužstiev sú však jasní. Ak ich tímy vygradujú svoje výkony smerom do play-off, môže sa stať, že v ňom zabojujú o postup do finále Stanley Cupu práve proti sebe.
Nie je jednoduché porovnávať dve najväčšie hokejové hviezdy a možno to ani nemá zmysel. Obaja privádzajú fanúšikov do úžasu a neraz vyvolávajú otázku, ako je vôbec možné niečo také predvádzať.
Teraz sa na diaľku motivujú k lepším výkonom, ale už o zopár týždňov si obaja oblečú ten istý dres. Na zimných olympijských hrách nastúpia v Miláne ako spoluhráči za Kanadu.
Obrancovia NHL majú čo robiť, aby zastavili čo len jedného z nich. O to ťažšia bude ich úloha poradiť si s oboma.
